Rafael Nadal scioglie ogni dubbio: "Sarò in campo con Cobolli, ho deciso all'ultimo"

Rafael Nadal, dopo diverse sessioni di allenamento effettuate in questi giorni, ha deciso di prendere parte all'Atp 500 di Barcellona. Martedì alle ore 16 il campione vincitore di 22 titoli Slam è pronto a essere accolto dal caloroso pubblico spagnolo: sfiderà l'italiano Flavio Cobolli.

Il nativo di Manacor ha annunciato in una conferenza stampa la sua presenza ufficiale al torneo: "È una decisione presa all'ultimo, perché non sapevo se potevo giocare. Domani sarò in campo" lo ha comunicato così ai media.

I giornalisti hanno poi chiesto al maiorchino quali fossero le sue sensazioni in questa settimana e cosa gli passasse soprattutto per la testa: "Ho pensato 'posso o non posso?' Sono stati due anni difficili. Vengo da un'operazione importante all'anca, dalla quale ci vuole un po' per riprendermi.

Le cose accadono nel corpo e non potevo seguire il programma che volevo. Quando non puoi, non puoi. A questo punto della mia carriera mi trovo in una situazione diversa. Per me, prima di rimpiangere dove non sono riuscito a esserci, devo pensare che essere a Barcellona è un regalo.

Lo prendo come il mio ultimo anno e voglio godermi ogni momento. Mi sento pronto per giocare. Non penso a come ci arriverò. So qual è la situazione, mi sto solo preparando al meglio. Sono realista: per me essere qui è una gioia" ha sottolineato l'ex numero uno del mondo.

Le ultime su Rafael Nadal

Nadal ha poi confermato: "Considero questa la mia ultima partecipazione al Conde Godò. Non so cosa accadrà in futuro ma cercherò di darmi la migliore possibilità. La settimana di allenamenti è stata positiva e parto con la speranza di fare del mio meglio.

Mi è piaciuto allenarmi. Questi momenti compensano altri che non sono così buoni. Sono entusiasta di continuare a giocare. So di essere in una situazione difficile, ma questo fa parte della vita dell'atleta".