"Sono felice di essere qui. Barcellona è un posto che mi ha portato molta gioia" . Rafael Nadal tornerà in campo al torneo ATP 500 di Barcellona dopo l'infortunio subito a Brisbane lo scorso gennaio. Il campione spagnolo ha provato a rientrare prima a Indian Wells e poi a Monte-Carlo, ma le risposte fornitegli dal corpo durante gli allenamenti gli hanno saggiamente suggerito di non forzare i tempi.

Nadal testerà le sue condizioni al Barcelona Open Banc Sabadell, dove esordirà contro Flavio Cobolli il prossimo martedì.

Stefanos Tsitsipas sul ritorno di Rafael Nadal: "Sappiamo tutti di cosa è capace"

In conferenza stampa.

al termine della finale che gli ha permesso di trionfare a Monte-Carlo per la terza volta, Stefanos Tsitsipas ha dedicato un pensiero al ritorno di Nadal. Il greco crede che il maiorchino possa tornare a vincere sfruttando la sua grande esperienza.

"Indipendentemente dal fatto che abbia giocato poco o che sia il suo primo torneo, sappiamo tutti di cosa è capace Rafael Nadal e quanto velocemente riesce ad adattarsi a una delle sue superfici preferite, ovvero la terra battuta.

Non mi sorprenderei se vedessimo Rafa arrivare in finale al torneo di Barcellona, ​​perché è qualcosa che ha fatto più e più volte per anni, anni e anni" , ha spiegato l'ellenico. "Ha questo spirito competitivo e questo tennis feroce che a volte sembra essere inarrestabile.

In campo le cose sembrano addirittura diverse, perché senti il peso della sua palla. Penso sia la sfida definitiva sulla terra battuta. Ora ha ancora più esperienza rispetto a prima e conosce il modo per vincere punti e prevalere in maniera meno dispendiosa" .