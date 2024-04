Andy Roddick paragona l'addio di Roger Federer alla situazione di Rafael Nadal

Andy Roddick tiene da tempo un seguitissimo podcast denominato "Served with Andy Roddick" . In uno dei suoi ultimissimi interventi l'ex tennista americano si è detto preccupato che Rafael Nadal non possa ritirarsi come vorrebbe, un qualcosa di simile a quanto avvenuto, a suo avviso, con Roger Federer.

Roddick spiega che gli infortuni stanno molto condizionando Nadal ad esempio portandolo al ritiro a Monte-Carlo. Nadal che dovrebbe giocare questa settimana a Barcellona è stato oggetto di un lungo discorso da parte di Roddick: "Spero nel profondo della mia mente che si riprenda e che non termini la carriera così.

Non ha bisogno di essere in salute per 52 settimane, ha bisogno di essere in salute per due mesi, per questi due mesi". "Fai solo tutto quello che puoi, è l'invito di Roddick a Nadal, prendi tutti gli antidolorifici che devi prendere e sappiamo tutti che il grande obiettivo dello spagnolo in questo tour sulla terra battuta è sempre stato quello di raggiungere il Roland Garros, il suo tempio.

La sua intenzione è quella di arrivare sul campo Philippe Chatrier con possibilità".

Roddick spiega perchè vede un parallelo tra Nadal e Federer

Roddick spera che lo spagnolo possa dare il suo addio al tennis lì: "Ho sempre pensato che avremmo avuto un Nadal che saluta lì, che magari non vince, ma immaginatelo vincere il terzo turno al Roland Garros, una partita difficile di quattro set, con il pubblico che lo acclama".

Roddick spiega poi perchè vede Nadal sulla stessa strada di Federer. Il campione degli Us Open 2003 è preoccupato che lo spagnolo non possa avere l'addio che spera, come crede sia avvenuto con lo svizzero: "Roger si è ritirato nella Laver Cup.

Probabilmente non lo direbbe ad alta voce, ma Roger voleva ritirarsi a Wimbledon o agli US Open. Li voleva dare il suo addio. E non vorrei che ci stessimo avvicinando ad una realtà di non dare l'addio dove vorrebbe anche per Rafa Nadal".