Rafael Nadal prepara il ritorno a Barcellona: "Essere ancora qui è fantastico"

Quando si parla di terra battuta non si può non pensare a Rafael Nadal. La leggenda spagnola ha fatto la storia di questo sport su questa superficie. Sono 63 i titoli conquistati sul rosso. Mai nessuno ha realizzato un’impresa nemmeno lontanamente paragonabile a quella dell’ex numero uno.

I tempi d’oro nei quali il tennista di Manacor metteva in serie trofei su trofei su questa superficie sono lontani. 14 titoli al Roland Garros, 11 a Monte-Carlo, 10 a Roma ma anche 12 a Barcellona, torneo che andrà in scena tra pochi giorni.

Nadal sarà tra i protagonisti dell’imminente Conde de Godó. Un appuntamento per lui speciale, che segnerà l’inizio della sua stagione preferita. Dopo essere stato costretto a dare forfait al torneo del Principato di Monaco, il 22 volte campione slam ha voglia di tornare a dare spettacolo, ma soprattutto a vincere.

"Essere di nuovo qui, vedere gente e allenarmi è fantastico"

Un successo che manca da troppo tempo per un campione di tale livello. Il suo ultimo titolo risale infatti alla vittoria a Parigi del 2022. Nadal grazie al ranking protetto partirà dal tabellone principale a Barcellona, dove è stato sorteggiato contro l’italiano Flavio Cobolli, che avrà la grossa responsabilità di testare la forma del fuoriclasse iberico, al suo rientro nel circuito, dopo l’ultima apparizione a Brisbane a inizio stagione.

Rafa, a cui è stato intitolato tra l’altro il campo centrale del torneo, non ha nascosto la sua gioia per il ritorno in campo, in uno dei suoi luoghi preferiti: “Il torneo di Barcellona mi ha dato molta gioia in carriera.

Questo è il mio circolo e qui ho trascorso parte della mia vita. Negli ultimi due anni ho frequentato il circuito solo per pochi giorni, ed essere qui, vedere gente e allenarmi con i giocatori, è fantastico”, ha spiegato.