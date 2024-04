Rafael Nadal si allena a Barcellona ma spiega: "Non so se giocherò"

Rafael Nadal è già arrivato a Barcellona: l'obiettivo è tornare finalmente in campo e giocare il torneo di casa. Lo spagnolo ha iniziato ad allenarsi sul Centrale a lui intitolato per testare le sue condizioni e avere una idea più chiara sull'attuale situazione fisica.

Nadal ha disputato solo il torneo ATP 250 di Brisbane quest'anno procurandosi un nuovo infortunio. Una micro lesione al muscolo che non sembrava potesse rappresentare un problema così serio all'origine, ma che si è rivelata un vero fardello.

Rafael Nadal si allena a Barcellona: l'obiettivo è partecipare al torneo di casa

"Sta diventando difficile per me. È stato un anno e mezzo difficile, ci sto provando ogni giorno. Non escludo nulla, nemmeno di essere a Barcellona o a Madrid, ma al momento non potrò arrivarci per problemi fisici.

A livello personale va tutto bene; a livello professionale è difficile" , ha spiegato Nadal in una recente intervista rilasciata a Movistar in occasione della finale della Copa del Rey( competizione calcistica spagnola, ndr) .

A destare grande preoccupazione - stando a quanto riferito dai media locali - sarebbe il movimento al servizio che in questo momento non permetterebbe a Nadal di colpire la palla senza provare dolore. Il 22 volte campione Slam ha provato a partecipare ai Masters 1000 di Indian Wells - si era recato direttamente negli Stati Uniti - e Monte-Carlo, ma in entrambi i casi ha annunciato il forfait a pochi giorni dal sorteggio del tabellone principale.

Nadal cercherà di non prolungare ulteriormente il periodo di stop forzato e di regalarsi altre emozioni sulla superficie che più ama. "Ciao da Barcellona. Primo allenamento con la gioia di essere qui in questi giorni prima dell'inizio del torneo.

Sono qui per vedere come va e con la voglia di provare a giocare. Non confermo la mia partecipazione, spero di poter giocare" , ha scritto Nadal sul proprio account Instagram.

Hola desde Barcelona 👋🏻

Primer entreno… con la ilusión de estar aquí estos días previos al inicio del torneo.

Estoy aquí para ver qué tal… con las ganas de intentar jugar. Ya os iré contando.

Importante decir que no quiero confirmar que jugaré, ojalá que sí.

Ya veremos 🤞🏻 pic.twitter.com/N9cVDbO3N1 — Rafa Nadal (@RafaelNadal) April 10, 2024

Ecco le immagini