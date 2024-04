Dalla Spagna ne sono certi: Rafael Nadal potrebbe ripartire da questo torneo

"Purtroppo il mio corpo non me lo permette. È stato un anno e mezzo difficile. La verità è che sta diventando tutto difficile, ci sto provando ogni giorno, ho delle cose da risolvere e la realtà è solo che in questo momento non riesco a mettermi nelle condizioni di competere, è dura, ma sinceramente a livello personale va tutto bene, a livello professionale, è difficile”, ha scritto qualche giorno fa Rafael Nadal n merito al suo forfait al primo grande appuntamento sulla terra rossa, Monte-Carlo.

In merito ai prossimi impegni il 22 volte campione slam aveva rivelato: “Vado giorno per giorno. Non escludo nulla, né di essere a Barcellona la prossima settimana, né di essere a Madrid. Non ho potuto essere a Montecarlo perché ho un problema addominale da due mesi, da quando sono tornato dall'Australia.

Mi sono ripreso velocemente dall'infortunio in Australia, poi, un giorno, allenandomi, ho iniziato ad avere fastidi addominali. Stiamo provando con molta cautela e questa è la verità", ha spiegato tramite un post su Instagram.

Aumenta la fiducia per il ritorno in campo a Barcellona

Sono giorni di attesa per i suoi tanti fan, che trepidanti aspettano nuove news sul suo possibile ritorno. Tanti sono gli eventi in ballo prima del Roland Garros, a cui potrebbe prender parte l’ex numero uno.

Secondo il programma sportivo di Cadena Ser, il maiorchino ha in programma di recarsi a Barcellona nella giornata di oggi per ultimare la preparazione in vista della partecipazione all'ATP 500 Conde de Godó 2024. Una splendida notizia che vorrebbe dire che i problemi fisici, che lo stanno ormai tormentando da tanti mesi, gli hanno dato una tregua.

Lo spagnolo grazie al ranking protetto, qualora dovesse recuperare dalle noie muscolari, potrà esordire già nel tabellone principale, a dispetto della sua attuale classifica (646), che non glielo permetterebbe.

Rafa ha vinto il Conde de Godò per ben 12 volte. Un record di titoli, secondo solo al Roland Garros dove ha trionfato in ben 14 occasioni.