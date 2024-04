Rafael Nadal parla della sua situazione: "Vado giorno per giorno, non escludo nulla"

Rafael Nadal ha annunciato il suo forfait dal torneo di Montecarlo qualche giorno fa. Dopo il post social in cui ha dato l'annuncio, nella serata di sabato ha parlato ai microfoni di Movistar+ durante l'intervallo della partita di Coppa del Re di Spagna di calcio vinta dall'Athletic Bilbao sul Mallorca.

Il fuoriclasse spagnolo ha parlato della sua situazione attuale e dei problemi fisici che lo tengono ancora lontano dalla competizione. E anche della possibilità che possa essere in campo la prossima settimana all'Atp 500 di Barcellona e in quelle successive al Masters 1000 di Madrid.

Rafael Nadal: “La verità è che sta diventando tutto difficile”

Nadal ha spiegato il forfait ad un torneo che gli è particolarmente caro come quello di Montecarlo: "Purtroppo il mio corpo non me lo permette.

È stato un anno e mezzo difficile. La verità è che sta diventando tutto difficile, ci sto provando ogni giorno, ho delle cose da risolvere e la realtà è solo che in questo momento non riesco a mettermi nelle condizioni di competere, è dura, ma sinceramente a livello personale va tutto bene, a livello professionale, è difficile.

Alla fine devi valutare tutto quello che è successo nella carriera. Nei momenti brutti ti ricordi anche di aver vissuto cose che non ti saresti mai sognato di vivere e io continuo a provarci anche se la situazione è complicata".

"Vado giorno per giorno - continua nella sua analisi Nadal -. Non escludo nulla, né di essere a Barcellona la prossima settimana, né di essere a Madrid. Non ho potuto essere a Montecarlo perché ho un problema addominale da due mesi, da quando sono tornato dall'Australia.

Mi sono ripreso velocemente dall'infortunio in Australia, poi, un giorno, allenandomi, ho iniziato ad avere fastidi addominali. Stiamo provando con molta cautela e questa è la verità".