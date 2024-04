Lo zio Toni spiega i motivi del ritiro di Rafael Nadal dal Masters 1000 di Montecarlo

Tra le notizie più importanti della giornata di ieri c'è stata senza dubbio quella che Rafael Nadal non giocherà il Masters 1000 di Montecarlo. Lo ha annunciato lo stesso giocatore spagnolo sui suoi profili social.

Lo zio di Rafa e a lungo ex allenatore del fuoriclasse spagnolo Toni ha spiegato le ragioni di questo forfait ma si è detto ottimista per il prosieguo della stagione del nipote sulla terra battuta. Rafael Nadal ha detto ieri di essere costretto a rinunciare a uno dei tornei che ha caratterizzato la sua carriera: "Anche se continuo a lavorare e a dare il massimo ogni giorno con la speranza di poter competere in tornei che sono stati molto importanti per me, la realtà è che oggi non posso competere".

Recita così uno dei passaggi più significativi del suo post.

Toni Nadal: "Rafael ha fastidi al servizio, spero possa giocare a Barcellona e Madrid"

Toni Nadal, ex allenatore di Nadal e zio del 22 volte campione Slam, ha parlato all'Agencia EFE e ha spiegato che i problemi del nipote riguardano principalmente il servizio: "Ha fastidi al servizio, ha detto, per il resto nessun problema in allenamento.

Rafa ha ben chiaro che deve ascoltare il proprio corpo e sapere quando è il momento giusto o meno per competere". "Con il Roland Garros così vicino, ha aggiunto, o si dà il 100% o è meglio non partecipare".

Lo zio Toni non esclude una possibile partecipazione di Rafa ai tornei di Barcellona e Madrid in programma nelle settimane successive rispetto a Montecarlo: "Non so cosa farà con Barcellona e Madrid. Quando ci vediamo gli chiedo come va, ma non gli chiedo quali siano i suoi progetti.

Spero che possa giocare. Qualche giorno fa l'ho visto e gli ho chiesto come procedevano le cose. Mi ha detto che non andava bene e io gli ho detto la stessa cosa di sempre: non lamentiamoci, a noi è andata molto bene perché la sua carriera sarebbe potuta finire nel 2011 o nel 2012".

In merito alla partecipazione a Roland Garros e Olimpiadi di Parigi, ecco le frasi di Toni Nadal: "Se riuscirà a recuperare e starà bene, penso che potrebbe vincere una medaglia a Parigi. È difficile, ma non si può escludere che sia uno dei favoriti.

Al Roland Garros quando partecipava c'era un chiaro favorito. Adesso ce ne sono diversi e confido che Rafael sia all’interno di quel gruppo".