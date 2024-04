Rafael Nadal, è un incubo senza fine: ufficiale il forfait a Monte-Carlo

I tifosi hanno sperato di vederlo fino all'ultimo ma alla fine non vi è stato nulla da fare. Il campione spagnolo Rafael Nadal, re della terra battuta nella storia di questo sport, ha annunciato ufficialmente che non prenderà parte al Masters 1000 di Montecarlo, primo grande torneo della stagione della terra battuta (questa settimana hanno cominciato con tornei Atp 250).

Nadal stava lavorando da settimane per il rientro in campo, non è riuscito a prendere parte ai Masters 1000 americani ed è costretto a dire addio anche al 1000 di Monte-Carlo e chissà se tornerà in futuro in questo torneo (Nadal ha parlato di ritiro nel 2024).

Mediante i propri account social il 22 volte vincitore di tornei del Grande Slam ha pubblicato le proprie intenzioni e ha così spento le speranze dei tifosi. Nadal ha chiarito con il seguente messaggio: "Ciao a tutti, per me sono tempi difficili dal punto di vista sportivo.

Purtroppo devo comunicarvi che non potrò prendere parte al Masters 1000 di Montecarlo, il mio corpo semplicemente non me lo permette". Rafa ha postato accanto all'articolo un video dove continua ad allenarsi senza sosta e la speranza è che possa essere disponibile per i prossimi tornei, a partire dai 1000 di Madrid e degli Internazionali d'Italia a Roma.

L'obiettivo dello spagnolo resta poi il Roland Garros dove il tennista proverà a esserci a tutti i costi. Ecco il post del campione iberico:

¡Hola a todos! Están siendo tiempos difíciles para mí deportivamente hablando.

Desgraciadamente os comunico que no voy a jugar en Montecarlo. Simplemente mi cuerpo no me deja. pic.twitter.com/oibcC4pBXo — Rafa Nadal (@RafaelNadal) April 4, 2024

Non è un periodo facile per il campione spagnolo che quest'anno voleva disputare questa stagione nel migliore dei modi e salutare così il circuito ma i continui infortuni rinviano il suo rientro in campo.