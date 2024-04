Nuove ombre sulle condizioni di Rafa Nadal: anche Monte-Carlo a rischio?

La stagione tennistica sta entrando in una fase cruciale. Da pochi giorni si è concluso il Sunshine Double e lo ha fatto nel migliore dei modi per i nostri colori. Jannik Sinner ha conquistato il Masters 1000 di Miami.

Dalla prossima settimana andrà in scena un evento sempre molto sentito dai tennisti e dai tifosi, Monte-Carlo che darà il via agli eventi sulla terra battuta. Quando si parla di questa superficie non si può non pensare al più grande giocatore che abbia mai calcato questi campi, Rafael Nadal, non propriamente nella fase splendente della sua carriera, ma anche a mezzo servizio capace di poter fare la differenza.

La sua condizione fisica non è al momento chiara. La sua ultima apparizione risale al match di esibizione contro il connazionale Carlos Alcaraz. Da quel momento il forfait, prima a Indian Wells e poi in Florida. Se fino a qualche giorno fa sembrava certa la sua presenza nel Principato di Monaco, il silenzio sui social non fa ben sperare i tifosi del fuoriclasse spagnolo, che ora temono altri forfait.

Nuove ombre sulle condizioni di Nadal

Dalla Spagna, secondo quanto riferito da Gazzetta dello Sport, l’ex numero uno avrebbe infatti problemi alla schiena e agli addominali, al punto da avvertire grosse difficoltà al servizio e da fare grande fatica con gli spostamenti.

Un problema non da poco che potrebbe metterlo in pericolo anche per il prossimo impegno a Monte-Carlo, torneo da lui vinto in carriera per ben 11 volte. Al momento Nadal risulta ancora iscritto al torneo tramite wild card, ma presto si avranno novità sul suo conto.

I suoi ultimi aggiornamenti risalgono al 23 marzo, quando pubblicò un video dove si mostrava pimpante e pronto a ritornare protagonista sulla superficie che più gli ha dato soddisfazioni in carriera.