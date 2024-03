Rafael Nadal torna ad allenarsi: l'obiettivo è arrivare pronto a Montecarlo

© Bradley Kanaris/Getty Images

Forse c’è una luce in fondo al tunnel. La notizia della rinuncia a Indian Wells da parte di Rafa Nadal è stato un duro colpo per i fan del maiorchino, che speravano in un suo ritorno in campo dopo l’infortunio di fine stagione.

A poche ore dal suo esordio però il 22 volte campione slam ha annunciato il suo ritiro, facendo aleggiare qualche sospetto sulle sue reali condizioni fisiche. Nelle ultime ore è girato in rete un video che lascia ben sperare.

Il 37enne di Manacor è impegnato in una sessione di allenamento sulla terra verde dei campi di proprietà di Larry Ellison, il proprietario del Master 1000 di Indian Wells. Nadal è apparso piuttosto carico, colpendo con una certa intensità sia di dritto che di rovescio, con Marc Lopez come sparring partner.

Lo stesso Rafa ha condiviso il video sui suoi social network, mandando un messaggio positivo ai suoi fan.

🧱 Hey, Rafa Nadal has launched his preparation on (green) clay!



(🎥 @RafaelNadal) pic.twitter.com/hKNDckOPSJ — We Are Tennis (@WeAreTennis) March 13, 2024

Il ritiro di Rafa Nadal a Indian Wells: il post sui social

Gli ultimi aggiornamenti lasciano presagire la possibilità che l’ex numero uno del mondo possa tornare in campo al Master 1000 di Montecarlo, primo torneo di questa categoria sulla terra rossa, al quale lo spagnolo risulta iscritto sfruttando il suo ranking protetto.

Dopo la sua apparizione nel super match di esibizione disputato a Las Vegas lo scorso 3 marzo contro Carlos Alcaraz, Nadal sembrava pronto a scendere in campo negli Stati Uniti. Il campione maiorchino però ha annunciato con grande dispiacere sui propri sui social di essere costretto a rinunciare allo swing americano.

Queste il suo messaggio su Instagram: "È con grande tristezza che devo ritirarmi da questo fantastico torneo di Indian Wells. Tutti sanno quanto amo questo posto e quanto amo giocare qui. Questo è anche uno dei motivi per cui sono venuto molto presto nel deserto per allenarmi e cercare di prepararmi.

Tuttavia, dopo aver lavorato duramente e dopo aver fatto un test il fine settimana scorso non mi sento pronto a giocare al mio massimo livello in un torneo così importante. Non si tratta di una decisione facile, ma non posso mentire a me stesso e a migliaia di fans. Mi mancherete molto e sono sicuro che il torneo sarà comunque un grande successo".