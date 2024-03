Rafael Nadal, continua l'incubo: forfait anche a Indian Wells, annuncio ufficiale

© David Becker/Getty Images

In tanti speravano di rivederlo in campo, sembrava ormai una questione di ore ma invece sarà tutto nuovamente rimandato. Rafael Nadal dà ancora forfait e si ritira anche dal Masters 1000 di Indian Wells, torneo dove avrebbe dovuto debuttare tra poche ore contro il croato Milos Raonic.

L'ultimo anno e mezzo dello spagnolo assume sempre più i contorni di un dramma, non c'è nulla da fare e la situazione è sempre più complicata. Nadal è tornato quest'anno a Brisbane dopo un lungo stop ma ha subito un nuovo infortunio al secondo match contro l'australiano Jordan Thompson.

Abbiamo visto Rafa in campo nell'esibizione contro Carlos Alcaraz a Las Vegas e tanti tifosi nutrivano la speranza di vederlo anche nel torneo californiano, ma alla fine non c'è stato nulla da fare e qualche ore fa - in piena notte italiana - Rafa ha annunciato il suo ritiro dal torneo.

Ecco le parole del triste annuncio: "Con grande tristezza devo annunciare il ritiro da questo fantastico torneo. Tutti sanno quanto ami giocare nel deserto e quanto ami esser qui a Indian Wells e anche per questo ero arrivato molto prima per potermi allenare.

Ho lavorato sodo e ho fatto qualche test ma non sono pronto per prendere parte ad un evento così importante. Non è una decisione semplice, anzi è molto difficile per me ma non posso mentire a me stesso e soprattutto a tutti i miei fan.

Mi mancherete tutti e sono sicuro che il torneo sarà un gran successo". Al posto di Rafa ci sarà l'indiano Nagal. Ecco il post:

It is with great sadness that I have to withdraw from this amazing tournament at Indian Wells.

Everyone knows how much I love this place and how much I love to play here.

That’s also one of the reasons why I came very early to the desert to practice and try to get ready. pic.twitter.com/gmvs5kfGO2 — Rafa Nadal (@RafaelNadal) March 7, 2024