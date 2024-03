© Clive Brunskill/Getty Images

Manca sempre meno all'esordio di Rafael Nadal al Masters 1000 di Indian Wells. Il 22 volte campione Slam è stato sorteggiato nella parte alta del tabellone e darà vita a un interessante match di primo turno con Milos Raonic.

Il canadese ha portato a casa solo due delle dieci partite disputate in carriera contro lo spagnolo, ma si è imposto proprio in California nel 2015 ai quarti di finale. La partita tra Nadal e Raonic si giocherà il prossimo giovedì - 7 marzo - ma non è ancora noto il programma del Day 2 del BNP Paribas Open e, quindi, l'orario dell'incontro.

Nel caso in cui riuscisse a superare per la nona volta Raonic, Nadal troverebbe al secondo turno la testa di serie numero sette Holger Rune. Prima di ritornare in campo nel Tour ATP, il maiorchino ha voluto testare le sue condizioni nell'evento di esibizione "The Netflix Slam" .

A Las Vegas, Nadal ha espresso un ottimo livello di gioco nonostante la sconfitta al super tie-break del terzo set contro il connazionale Carlos Alcaraz.

Andy Roddick: "Siamo fortunati ad avere Rafael Nadal"

Riflettendo sul futuro di Nadal e pensando a tutto quello che ha regalato nel corso degli anni agli appassionati di tennis, Andy Roddick si è detto fortunato ad aver avuto la possibilità di osservare da vicino una leggenda.

"Siamo fortunati ad aver avuto e ad avere un atleta come Rafael Nadal nel tennis per tutto questo tempo. Stringe la mano a ogni singola persona che incontra. È come se non avesse mai una giornata libera anche con le persone.

È un vero gentiluomo" , ha confessato l'ex tennista americano nell'ultima puntata del suo podcast Served with Andy Roddick.