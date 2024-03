Andre Agassi analizza il gioco di Rafael Nadal e rivela: "Mi sarebbe piaciuto..."

© Chris Unger/Getty Images

Si sono ritrovati a giocare uno contro l'altro in una cornice diversa, a Las Vegas in una partita di esibizione, ma hanno offerto un bello spettacolo per tutti i fan accorsi nell'impianto. Rafael Nadal e Carlos Alcaraz hanno dato vita a un match interessante nella grande città statunitense per prepararsi al prossimo impegno ufficiale nel circuito Atp: il Master 1000 di Indian Wells sarà un banco di prova importante per i due giocatori, che rientrano da alcuni problemi fisici e anche in questa circostanza hanno potuto testare la condizione fisica, senza forzare il ritmo per evitare ulteriori inattesi infortuni.

L'iniziativa 'The Netflix Slam' è riuscita e ha riscosso successo: l'evento ha permesso a una leggenda del tennis come Andre Agassi di osservare nello stesso momento i due spagnoli, esprimendo delle attente valutazioni sul loro gioco.

Le riflessioni di Agassi su Nadal

I pareri rilasciati dall'ex giocatore americano sono stati riportati da Tennis Majors: "Una cosa che mi sarebbe piaciuto vedere con Rafa nel corso degli anni è se si fosse dato il via libera per far volare il suo rovescio.

Credo davvero che parleremmo di uno dei più grandi rovesci mai visti in questo sport" è la considerazione fornita dall'otto volte vincitore Slam. La medaglia d'oro alle Olimpiadi del 1996 si è poi soffermato su un altro splendido colpo del campione maiorchino: "Può fare tanto con il dritto, può fare tantissimo quando riesce a controllare il punto.

Prende costantemente una decisione in campo: penso che potrebbe aiutarlo molto se almeno rilascia i colpi sul lato del rovescio, perché quando lo amplifica non c'è una palla che non possa colpire. È un'impressionante. Lo lascerei andare per qualche scambio, questo è quello che fa nel riscaldamento".