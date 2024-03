© Chris Unger/Getty Images

L'evento di esibizione "The Netflix Slam" ha fornito due importanti indicazioni in vista dei prossimi appuntamenti del Tour ATP. Carlos Alcaraz sembra aver smaltito senza grossi patemi il problema alla caviglia occorso a Rio de Janeiro, quando è stato costretto a ritirarsi all'esordio dopo due game a causa di una pericolosa distorsione.

Rafael Nadal, da parte sua, ha forse superato le aspettative ed espresso con continuità un ottimo livello di gioco. Il maiorchino, infortunatosi nuovamente al Brisbane International lo scorso 5 gennaio, si è preso il suo tempo e potrà sicuramente dire la sua sia al Masters 1000 di Indian Wells che durante la stagione sulla terra battuta che si chiuderà con il Roland Garros.

Alcaraz e Nadal si scambiano grandi complimenti: le parole dei due tennisti spagnoli

Alcaraz e Nadal si sono scambiati emozionanti complimenti al termine della partita vinta dal più giovane numero uno della storia con il punteggio di 3-6, 6-4, 14-12.

"È stato incredibile giocare qui a Las Vegas. Affrontare Rafa è sempre molto speciale per me. Da Nadal ho imparato ad avere sempre questo spirito combattivo: lui non si arrende mai e trova colpi incredibili da ogni angolo del campo.

È qualcosa che cerco di incorporare nel mio gioco, quella mentalità che ti permette di trovare soluzioni anche quando le cose non vanno bene. È davvero ammirevole. Penso che tutti ne siano ispirati" , ha dichiarato Alcaraz nelle parole riportate da Punto de Break.

Nadal, invece, ha elogiato il suo connazionale e lanciato un chiaro messaggio al suo Paese. "A livello personale è stato bellissimo giocare qui con Carlos davanti a un incredibile pubblico. La sua è una generazione totalmente diversa e in Spagna dobbiamo essere molto felici di avere uno come Carlos.

È un giocatore incredibile: ha solo 20 anni e ha già vinto due tornei del Grande Slam. La cosa bella è che come giocatore dovrò affrontarlo tante volte, ma in futuro lo seguirò da tifoso"