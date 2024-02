Atp Indian Wells - Ecco quando farà il suo esordio Rafael Nadal

© Chris Hyde/Getty Images

È finita l’attesa, è (di nuovo) l’ora di Rafa Nadal. Il campione maiorchino è tornato ad allenarsi per prepararsi e arrivare pronto al BNP Paribas Open, il Master 1000 sul cemento di Indian Wells in programma dal 6 al 17 marzo.

L’obiettivo dichiarato è quello di mettere nelle gambe più partite possibili prima della stagione sul rosso europeo, con Rafa che sogna di conquistare quel romantico 15esimo Roland Garros in quella che dovrebbe essere la sua ultima stagione nel circuito.

C’è una data per il ritorno in campo del 22 volte campione slam, fermo ai box dai primi di gennaio per l’infortunio rimediato a Brisbane. Nadal scenderà in campo nella sessione serale di giovedì 7 marzo, per il suo match inaugurale sul cemento americano, un anno e mezzo dopo la sua ultima partecipazione in un Master 1000.

In quell’occasione, il tennista iberico fu eliminato al secondo turno del torneo di Parigi Bercy dall’americano Tommy Paul.

L’inizio di 2024 di Rafa Nadal

Il 37enne di Manacor, dopo un’intera annata ai box, era tornato a calcare un campo da tennis per un match ufficiale a Brisbane, esordendo con due belle vittorie contro Dominic Thiem e Jason Kubler.

L’ex numero uno si è per dovuto arrendere nel match successivo contro Jordan Thompson, al seguito del quale una microlacerazione muscolare l’ha costretto nuovamente ad uno stop. Prima della prossima apparizione ufficiale negli Usa, Rafa sarà impegnato a Las Vegas nel super evento di esibizione contro Carlos Alcaraz, in un match che sarà trasmesso anche su Netflix.

Lo spagnolo è tre volte campione del torneo di Indian Wells, nel quale ha un record di 59 vittorie e 11 sconfitte, e ha raggiunto la finale nella sua ultima partecipazione due anni fa, sconfitto soltanto da Taylor Fritz, che interruppe una striscia di 21 successi consecutivi del campione spagnolo.