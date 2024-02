Esibizione a Las Vegas Rafael Nadal-Carlos Alcaraz: quando si gioca e dove vederla

© Clive Brunskill-Getty Images

Domenica prossima 3 marzo si gioca l'attesa esibizione tra Carlos Alcaraz e Rafael Nadal. Si sta tanto parlando calendario Atp troppo intasato con Andy Murray che è stato molto critico sul tema esibizioni ma i due giocatori spagnoli domenica daranno vita a quello che è stato chiamato "The Netflix Slam".

Infatti la partita sarà trasmessa in diretta esclusiva dalla piattaforma streaming. Vediamo quando si giocherà la sfida e a che ora.

Carlos Alcaraz-Rafael Nadal, a che ora si gioca la partita

Alla vigilia del torneo Atp Master 1000 di Indian Wells al via il 6 marzo, i due tennisti spagnoli si sfideranno in questa esibizione domenica 3 marzo 2024 a Las Vegas, all'interno della Michelob ULTRA Arena del Mandalay Bay Resort and Casino.

La partita si giocherà alle 12:30 orario di Las Vegas, cioè alle 21:30, orario italiano. Come detto la partita potrà essere seguita in diretta solo attraverso la piattaforma di streaming Netflix. Nadal e Alcaraz si sfidano dopo un periodo difficile per entrambi Di certo non è stato da ricordare per nessuno dei due tennisti questo inizio di 2024.

Entrambi i giocatori utilizzeranno di certo questa partita come un allenamento di alto livello per arrivare nelle migliori condizioni possibili a Indian Wells per il torneo master 1000. Nadal, come noto, aveva iniziato la sua stagione in Australia al torneo Atp 250 di Brisbane.

Ma si è infortunato e poi ha dovuto ritirarsi dagli Australian Open prima della compilazione del tabellone. Questa sarà la prima partita che gioca dalla prima settimana di gennaio visto che avrebbe dovuto partecipare al torneo Atp 250 di Doha ma ha annunciato anche in questo caso il suo ritiro alla vigilia della compilazione del main draw.

Anche Carlos Alcaraz non ha avuto l'inizio di 2024 che si attendevano i suoi tifosi. Sconfitta nei quarti di finale agli Australian Open per mano di Alexander Zverev, sconfitta in semifinale a Buenos Aires per opera del cileno Nicolas Jarry e ritiro per infortunio alla caviglia nel primo match dell'Atp 500 di Rio de Janeiro contro Thiago Monteiro. Ed ora questa esibizione utile anche per testare la caviglia prima di giocare Indian Wells e Miami.