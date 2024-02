Rafael Nadal è approdato a Indian Wells: ecco le immagini del primo allenamento

© Instagram Rafael Nadal

Pronto per una nuova avventura nel 'paradiso' della California. Rafael Nadal è approvato ufficialmente a Indian Wells per prendere parte dal 6 al 17 marzo all'appuntamento del Bnp Paribas Open, valido come primo Master 1000 della stagione.

Una lunga preparazione sul cemento americano attende il campione spagnolo, che vuole cercare di farsi trovare nelle migliori condizioni possibili al debutto della manifestazione, al quale mancava da due anni: nel 2022 terminò proprio su quei campi la sua incredibile striscia di vittorie consecutive, in finale contro Taylor Fritz, dopo aver trionfato all'Atp di Melbourne, agli Australian Open e all'Open del Messico.

Quasi un'era fa, considerando i tantissimi problemi fisici che già da quell'annata l'iberico ha dovuto affrontare senza uscire ancora del tutto dal tunnel. Nel 2024 il vincitore di 22 titoli del Grande Slam è tornato a Brisbane ma, per affaticamento muscolare, non ha potuto partecipare alla prestigiosa competizione di Melbourne Park.

Da Indian Wells proverà a ritrovare quella continuità necessaria per competere ai massimi livelli e scalare il ranking mondiale.

Il primo allenamento

Dopo aver trascorso tutto il volo in compagnia di Novak Djokovic, Rafa è già sceso in campo e ha disputato una prima sessione di allenamento nella giornata di sabato.

Le immagini dell'atmosfera e del panorama, diffuse su Instagram dall'atleta maiorchino, hanno stupito e meravigliato i fan.

Il 37enne di Manacor ha pubblicato anche un video per aggiornare i tifosi e prepararli all'evento della California.

Nadal non vede assolutamente l'ora di tornare a giocare una partita ufficiale nel tour.