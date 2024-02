Rafael Nadal ammette: "La decisione sul ritiro arriverà prima del Roland Garros"

© Chris Hyde/Getty Images

Nelle ultime ore ha fatto molto rumore il ritiro di Rafael Nadal dal torneo Atp 500 di Doha, ennesimo rinvio al ritorno in campo del campione spagnolo. Rafa ha certificato la volontà di tornare per l'esibizione di Las Vegas e poi per Indian Wells ma intanto si rincorrono dubbi e rumors sul suo futuro, soprattutto sul suo possibile addio.

Ai microfoni di Cadena Cope il campione spagnolo ha trattato di tanti temi, chiarendo le sue condizioni fisiche e le sue priorità future. Ecco le sue parole: "Perché non gareggio a Doha? Le sensazioni non sono molto buone e non posso rischiare.

Sono arrivato prestissimo a Doha, ho fatto allenamento intensi ma non ho giocato nessun set. A Brisbane ad esempio ero preparato, qui no. Il rischio era eccessivo". Rafa Nadal ha continuato parlando dei suoi piani nel tour: "Quello che volevo fosse il mio programma non sarà possibile e parliamoci chiaramente, quello che voglio è molto diverso da quello che farò.

Il mio sogno è giocare in condizioni accettabili sulla terra battuta e la mia decisione è mirata a questo. Spero di giocare a Madrid anche se ovviamente giocherò per quel che posso e seguendo la mia realtà.

Non voglio perdere di vista il Roland Garros, prenderò i rischi possibili per essere a Parigi nella condizione ottimale. Vincerlo? Oggi è complicato pensare di vincere, ma voglio arrivare lì cercando di divertirmi e sono entusiasta di avere questa possibilità.

Certo, se pensassi di non avere alcuna chance di vincere il Roland Garros, credo che farei altre cose. Ritiro? Andrò giorno per giorno e non posso ancora confermare nulla al 100 %. Dirò prima del Roland Garros se questa sarà la mia ultima stagione o meno, mi do ancora qualche mese per riflettere".

Lo spagnolo ha chiarito di avere spesso pensieri negativi visto i costanti problemi fisici e una situazione che lo tormenta senza sosta. Insomma arrivano importanti dichiarazioni sul futuro del campione iberico, manca sempre meno e Rafa deciderà cosa fare.