Rafael Nadal rinvia il ritorno in campo: niente Doha, ecco l'annuncio ufficiale

C'erano grandi aspettative in questa stagione, in tanti non vedevano l'ora di rivederlo in campo e invece ancora una volta bisogna aspettare. Rafael Nadal ha annunciato in questi minuti che non sarà presente al torneo Atp di Doha, in programma nei prossimi giorni.

Il tennista deve rinviare così il rientro in campo e - come confermavano i rumors delle ultime ore - il suo obiettivo è tornare in campo per il Masters 1000 di Indian Wells, in programma ad inizio Marzo. Delusione per il torneo di Doha che sperava di vederlo già in questi giorni in campo.

Nadal ha rilasciato un comunicato sui social ed ha confermato con le seguenti parole: "Mi sarebbe piaciuto davvero giocare a Doha dove sia gli organizzatori che i tifosi del Qatar sono sempre stati fantastici e mi hanno dato tanto supporto.

Purtroppo non sono pronto però per gareggiare e non potrò venire a Doha dove volevo davvero esserci e tornare a giocare dopo quella indimenticabile vittoria del 2014. Mi concentrerò sul continuare a lavorare per essere pronto per la prossima esibizione di Las Vegas e il torneo di Indian Wells.

Ecco il tweet con il messaggio del fenomeno maiorchino:

I would have loved to play in Doha, where the tournament team, as well as the amazing Qatar fans have always supported me greatly. Unfortunately I am not ready to compete and I won’t be able to come to Doha where I really wanted to be and play again after that unforgettable win… pic.twitter.com/U4GUvIITcr — Rafa Nadal (@RafaelNadal) February 14, 2024

Rafael Nadal è tornato in campo questi mesi nel torneo di Brisbane dopo un lungo stop.

Lo spagnolo era fermo da diversi mesi a causa di un problema al muscolo dello psoas, il 2024 - a meno di clamorosi colpi di scena - dovrebbe essere il suo ultimo anno nel tour e lo spagnolo ha già saltato gli Australian Open.

Il ritorno in campo a Brisbane e l'infortunio al secondo match, nella sfida contro l'australiano Thompson. Da quel momento tanti rinvii e i fan attendono ancora il ritorno di Rafa; al momento un ritorno in campo rimandato.