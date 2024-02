Nadal: "Non penso che l'Arabia abbia bisogno che io ripulisca alcuna immagine"

© Chris Hyde/Getty Images

Rafael Nadal ha ricevuto diverse critiche per aver accettato il ruolo di ambasciatore della Federazione Tennis dell'Arabia Saudita. Sulla vicenda è intervenuta anche Amnesty International - organizzazione internazionale impegnata nella difesa dei diritti umani - attraverso il direttore degli affari economici Peter Frankental.

"È solo l'ultimo capitolo dell'incessante operazione di ‘sportswashing' da parte dell'Arabia Saudita. Nadal piuttosto parli apertamente dei diritti umani. Dal tennis al calcio, dal golf alla boxe, le autorità saudite hanno speso miliardi nei loro sforzi per riclassificare il Paese come una superpotenza sportiva e distogliere l'attenzione da uno spaventoso primato in termini di diritti umani" .

Nadal: "Non penso che l'Arabia Saudita abbia bisogno che io ripulisca alcuna immagine"

Il tema dello sportwashing è diventato ormai sempre più ricorrente. Un tema che si concentra sulla volontà del mondo saudita di ripulire la propria immagine organizzando importanti eventi sportivi.

Nadal, ai microfoni del programma spagnolo "El Objective" , ha risposto alle critiche spiegando: "Non penso che l'Arabia Saudita abbia bisogno che io ripulisca alcuna immagine. È un Paese che si è aperto al mondo e con un grande potenziale.

E' logico che il mondo vada lì e la sensazione è che tutto si compri con i soldi e che adesso anche Rafa si sia venduto al denaro. Capisco che la gente la pensi così, certo che lo fa. Ci sono cose che devono essere migliorate ? Senza dubbio.

È un Paese molto indietro in tante cose, si è aperto da poco. Se l'Arabia non si evolverà come credo nei prossimi 10-15 anni, vi dirò che mi sbagliavo completamente. Credo che avrò la libertà di poter lavorare con i valori in cui credo. Se ciò non accadrà, dirò che ho commesso un errore e che ho sbagliato" .