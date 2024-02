© Chris Hyde/Getty Images

Da circa due settimane, Rafael Nadal è tornato ad allenarsi sul campo dopo l'infortunio muscolare subito durante il Brisbane International. Lo spagnolo, costretto a saltare gli Australian Open, risulta ancora iscritto al torneo ATP 250 di Doha - in programma dal 19 al 24 febbraio - ma ha messo in dubbio la sua presenza in Qatar per alcuni fastidi avvertiti in una delle ultime sessioni di allenamento.

Nadal non ha comunicato nulla di ufficiale, ma in un'intervista rilasciata al programma "El Objetivo" ha lasciato intendere che il suo vero obiettivo è non perdere la possibilità di disputare il Masters 1000 di Indian Wells.

Rafael Nadal mette in dubbio la sua partecipazione al torneo ATP 250 di Doha

"Nel mio calendario ci sono Doha e poi Indian Wells, ma ho avuto qualche fastidio nelle ultime settimane e sono un po' al limite. A questo punto, ogni colpo, ogni infortunio che subisco rappresenta una battuta d'arresto non solo per il mio tennis e il mio fisico, ma anche per la mia mente.

Conto di essere a Indian Wells al 100%. È un torneo molto speciale per me. Non so se sarà l'ultima volta che giocherò questo evento, ma ci sono diverse possibilità che sia così, quindi mi piacerebbe partecipare senza alcun dubbio" , ha spiegato Nadal.

"Mi piacerebbe giocare anche a Doha, ma sarà una decisione dell'ultimo minuto. Andrò sicuramente a Indian Wells se non accadrà nulla di strano" . In attesa di comunicazioni e ulteriori notizie, è facile intuire il sentimento che accompagnerà il 22 volte campione Slam verso la sua decisione finale. Nadal non ha nessuna voglia di mettere a rischio la sua partecipazioni al primo 1000 della stagione.