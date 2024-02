Atp Barcellona - Rafael Nadal e Carlos Alcaraz ci saranno: l'annuncio ufficiale

© Clive Brunskill/Getty Images

Dopo il Master 1000 di Monte-Carlo, l'Atp 500 di Barcellona è un'altra tappa molto gettonata dai migliori tennisti del mondo per prepararsi al grande appuntamento su terra rossa del Roland Garros e ottenere altri punti preziosi in ottica classifica.

Nel corso degli ultimi anni il torneo ha sempre avuto una serie importante di giocatori di spessore in tabellone: nelle ultime due edizioni a imporsi è stato il talentuoso Carlos Alcaraz, che nella città della Catalogna e a Madrid è attualmente l'indiscusso Re.

Proprio il numero 2 del mondo non poteva non inserire la competizione nella sua programmazione del 2024. Carlitos ha infatti confermato la presenza al Barcelona Open in programma dal 15 al 21 aprile, con l'obiettivo di laurearsi campione per la terza volta di fila.

Gli organizzatori, quest'anno, hanno effettuato un vero e proprio colpo doppio. Oltre al talento 20enne iberico, parteciperà alla manifestazione anche un connazionale che non vede l'ora di tornare a giocare nella sua terra.

Si tratta di Rafael Nadal, che per avvicinarsi al grande obiettivo di Parigi (sia per quanto riguarda lo Slam che le Olimpiadi) ha scelto di giocare a Barcellona. I fan hanno accolto con grande entusiasmo la notizia e già sognano una potenziale sfida fra i due, magari per il titolo.

Svelato già un altro top 10

Un altro top 10 è pronto a scaldare i motori per contrastare il possibile dominio spagnolo.

È il russo Andrey Rublev, che aveva saltato il torneo lo scorso anno. Nelle prossime settimane saranno svelati i nomi di altri giocatori che prenderanno parte alla competizione, a cui seguirà la pubblicazione dell'entry list completa.

Sul fronte azzurro non sono ancora chiare le intenzioni di Jannik Sinner dopo Monte-Carlo, mentre si prevede la presenza di Lorenzo Musetti (semifinalista nel 2023).