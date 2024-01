Rafael Nadal torna ad allenarsi e rassicura i suoi tifosi: il messaggio social

© Chris Hyde/Getty Images

Quanto vissuto sportivamente parlando da Rafael Nadal negli ultimi 12 mesi ha ben poco da far sorridere. Dopo un lungo calvario, che lo ha costretto a saltare interamente la stagione 2023, il fuoriclasse spagnolo si era presentato in Australia, esattamente un anno dopo, voglioso di riprendersi il palcoscenico del circuito.

Ciò è successo però solo per pochi giorni. Esattamente il tempo di superare con grande scioltezza i primi due turni nell’Atp 250 di Brisbane. Un infortunio muscolare all'anca lo ha messo di nuovo ai box, facendogli saltare il primo grande appuntamento dell’anno, l’Australian Open.

Da quel giorno più nessun altro aggiornamento dal diretto interessato sulle sue condizioni fisiche e sui prossimi appuntamenti a cui prenderà parte. A rompere il silenzio è lo stesso fuoriclasse spagnolo che sui social ha mandato un messaggio a tutti i suoi tifosi, rassicurandoli: “Dopo un periodo senza postare nulla qui, eccoci qui.

Torniamo ad allenarci... con maggiore intensità”, ha scritto il 22 volte campione slam

Dove scenderà in campo l'ex numero uno

Nadal, dovrebbe ripartire da Doha, prendendo parte al torneo Atp 250.

A parlarne c’è stato anche il suo coach, Carlos Moyà, che negli scorsi giorni ha rilasciato un’interessante intervista a riguardo: “Se è vero che la terra battuta dovrebbe essere migliore per le sue articolazioni, passare dal veloce alla terra battuta, poi tornare negli Stati Uniti e poi di nuovo alla terra battuta, ci sembrava un po' eccessivo.

Per questo motivo abbiamo scelto di fare questo programma, senza tanti cambiamenti di superficie", ha dichiarato. Rafa insieme al suo team ha deciso che continuerà a giocare sul cemento in Qatar, e non andrà in Sudamerica per competere sulla terra battuta: “I cambiamenti di superficie non sono facili”, ha concluso Moya.