Rafael Nadal, spunta la data del ritorno in campo: le ultime

Una luce in fondo al tunnel. Se dopo l'infortunio subito a Brisbane, il timore dei fan era di non rivedere in campo Rafa Nadal per tanto altro tempo, è arrivata una notizia che può far sorridere gli appassionati.

Il tennista maiorchino figura infatti tra gli iscritti all’Atp 250 di Doha, torneo sul cemento qatariota in programma dal 19 al 24 febbraio. Nadal ha sfruttato il ranking protetto da numero 9 al mondo per poter partecipare al torneo di Doha.

Una novità confortante per il prosieguo della stagione del 22 volte campione slam, rientrato nel circuito a Brisbane dopo quasi un anno lontano dai campi, ma costretto ad alzare bandiera bianca al termine del match perso contro Jordan Thompson, durante il quale aveva accusato una microlacerazione muscolare.

Il problema fisico è costato a Nadal la partecipazione agli Australian Open e sembrava aver compromesso l’intera stagione sul cemento dello spagnolo, oltre ad averlo fatto precipitare di 187 posizioni in classifica, fino alla 633esima posizione.

Rafa Nadal e il ritorno a Doha: lo spagnolo manca dal 2016

Per il tennista maiorchino si tratterebbe di un ritorno al Khalifa International Tennis Complex, circolo in cui si tiene l’Atp 250 qatariota, dal quale Nadal manca addirittura dal 2016.

Nelle otto partecipazioni passate, l’ex numero uno al mondo ha raccolto due quarti di finale, due semifinali e tre finali, vincendo l’edizione del 2014 contro Gael Monfils. Il torneo qatariota potrebbe dunque essere una buona opportunità per riprendere il ritmo partita e mettere qualche match sulle gambe, anche se nell’entry list della competizione figurano i nomi di molti top player: saranno presenti il campione in carica Daniil Medvedev, i connazionali Andrey Rublev e Karen Khachanov, il britannico Andy Murray, Alexander Bublik e i tennisti azzurri Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti. Il campione spagnolo non avrà dunque vita facile.