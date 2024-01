Nadal ambasciatore del tennis in Arabia Saudita, Panatta: "Ormai comprano tutto"

© Chris Hyde/Getty Images

L'Arabia Saudita ha trovato un nuovo volto a cui affidarsi per continuare a crescere nel mondo dello sport. Rafael Nadal è infatti diventato l'ambasciatore della Federazione di tennis saudita (STF) . Una scelta che ha attirato l'attenzione degli appassionati e di alcuni importanti personaggi riportando a galla il tema relativo alla situazione dei diritti umani in Arabia Saudita e del governo autoritario presente nel Paese.

Non sono mancate le critiche di Amnesty International, organizzazione internazionale impegnata nella difesa dei diritti umani.

Nadal diventa ambasciatore del tennis in Arabia Saudita: il pensiero di Panatta

"È solo l'ultimo capitolo dell'incessante operazione di ‘sportswashing' da parte dell'Arabia Saudita.

Nadal piuttosto parli apertamente dei diritti umani. Dal tennis al calcio, dal golf alla boxe, le autorità saudite hanno speso miliardi nei loro sforzi per riclassificare il Paese come una superpotenza sportiva e distogliere l'attenzione da uno spaventoso primato in termini di diritti umani" , ha detto Peter Frankental, direttore degli affari economici di Amnesty International UK.

Sul tema è intervenuto anche Adriano Panatta durante l'incontro in tema di sport e inclusione con cinquecento studenti al Teatro Ghione a Roma. "Rafa Nadal testimonial del tennis in Arabia Saudita? Se parliamo di diritti umani andrebbe fatta una trasmissione a parte...

Dico solamente che gli arabi si stanno comprando tutto: calcio, golf, tennis, automobilismo. Questo è il mondo, purtroppo" , ha detto Panatta nelle parole riportate dall'agenzia di stampa ANSA. Nadal è tornato in campo dopo quasi un anno al torneo ATP 250 di Brisbane, ma non ha potuto partecipare agli Australian Open a causa del leggero infortunio muscolare subito durante il match con Jordan Thompson.