Rafael Nadal, svelata la possibile data del ritorno in campo: ecco l'indiscrezione

© Chris Hyde/Getty Images

Rafael Nadal tornerà fra un mese in campo. È l'indiscrezione lanciata dalla commentatrice ed ex tennista Laura Robson su Eurosport in queste ore. L'ipotesi non è stata naturalmente confermata, date le diverse incognite che circondano in questo momento il campione spagnolo.

Dopo le buone prestazioni a Brisbane, Rafa è uscito malconcio dalla durissima battaglia contro Jordan Thompson e alla fine è stato costretto a ritirarsi dagli Australian Open per una microlacerazione muscolare.

Le ultime su Rafael Nadal

Secondo quanto affermato dalla 29enne britannica, che si è confrontata coi migliori allenatori iberici, la parte iniziale di stagione su cemento potrebbe non essere terminata per il vincitore di 22 titoli del Grande Slam.

Infatti, il maiorchino avrebbe tra le scelte a disposizione la possibilità di rientrare all'Atp 250 di Doha, in programma dal 19 al 24 febbraio. A quel punto potrebbe proseguire e iscriversi al torneo di Dubai la settimana seguente o prepararsi per la tournée americana (i Masters 1000 di Indian Wells e Miami).

Il rumors svelato da Robson ha come tesi l'intenzione dello spagnolo nel 2023 di giocare questi eventi, prima naturalmente di infortunarsi e saltare l'intera annata. Nel caso in cui Nadal non riuscisse a recuperare o decidesse di pensare agli obiettivi principali prefissati per il 2024, il suo ritorno sarà sulla terra battuta.