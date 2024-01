Nick Kyrgios su Rafael Nadal: "Credo che il 2024 sarà il suo ultimo anno"

© Chris Hyde/Getty Images

Nick Kyrgios conosce molto bene le sensazioni che un atleta prova quando è costretto a fermarsi nuovamente dopo aver seguito un lungo periodo di riabilitazione. Un infortunio al ginocchio ha costretto l'australiano a saltare praticamente tutta la scorsa stagione, perché il rientro a Stoccarda è andato malissimo e gli ha imposto un nuovo stop forzato.

"Spero di tornare già quest'anno, ma non accadrà prima dell'inizio della stagione su erba" , ha confessato Kyrgios. Lo stesso è capitato a Rafael Nadal. Tornato a Brisbane a quasi un anno dall'infortunio subito a Melbourne, lo spagnolo è stato fermato da una micro lesione al muscolo.

Il 22 volte campione Slam ha così dovuto rinunciare agli Australian Open 2024.

Kyrgios su Nadal: "Credo che il 2024 sarà il suo ultimo anno"

In cabina di regia nel ruolo di telecronista agli Australian Open, Kyrgios ha espresso il suo punto di vista sul futuro di Nadal nelle parole riportate da Punto de Break.

"Tornare per poi fermarsi di nuovo? Questa è la paura che tutti gli atleti hanno. Torni e ce la metti tutta e ti fermo di nuovo. Un grande campione come Rafa lavora un anno, rientra e subisce un altro infortunio. Onestamente, spero che continui a giocare perché sappiamo tutti quanto sia importante per lo sport e quanto si diverta in campo.

Realisticamente, però, credo che questo sarà il suo ultimo anno nel Tour e che punterà al Roland Garros" , ha dichiarato l'australiano. Stando a quanto riferito da Laura Robson ai microfoni di Eurosport, Nadal potrebbe tornare al torneo ATP di Doha - in programma dal 19 al 24 febbraio - per prepararsi in vista dei Masters 1000 di Indian Wells e Miami.