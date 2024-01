Craig Tiley rivela: "Rafa Nadal potrebbe giocare gli Australian Open 2025"

© Chris Hyde/Getty Images

Potrebbe esserci un nuovo capitolo della storia Rafael Nadal-Australian Open. La notizia del ritiro del tennista maiorchino a pochi giorni dall’inizio dello slam australiano è stato un duro colpo per gli amanti del tennis.

Il 37enne spagnolo era appena rientrato nel circuito dopo un anno intero di assenza per l’operazione all’ileopsoas, disputando due ottime prestazioni contro Dominic Thiem e Jason Kubler al Brisbane International.

Una lesione rimediata contro Jordan Thompson però ha compromesso il cammino di Nadal, costretto a rinunciare anche al major australiano. Il direttore degli Australian Open Craig Tiley ha aperto però alla possibilità di rivedere ancora una volta il campione spagnolo calcare i campi di Melbourne Park.

Le dichiarazioni di Craig Tiley

In un intervento al podcast dell'AO Show, Tiley ha acceso la speranza di un’ultima partecipazione al torneo di Melbourne di Rafa Nadal. "Sarà pronto, si spera, a febbraio e gli auguro ogni bene.

Gli ho appena detto che non vediamo l'ora di vederlo a gennaio 2025. Non ha detto di no. La sua reazione è stata: ‘Giocherò se mi sentirò bene e non avrò infortuni, a quel punto tornerò'" ha dichiarato il CEO di Tennis Australia.

Anche l'esperto di Eurosport Mats Wilander ha commentato la triste situazione del 22 volte campione slam, tornando sull’addio di un'altra leggenda come Roger Federer. “Vogliamo che possa dire addio, naturalmente.

Non so bene come dovrebbe essere questo addio. Ovviamente, abbiamo avuto forse uno dei più grandi addii di sempre con Roger Federer alla Laver Cup nella O2 Arena. Non era inaspettato che alla fine avrebbe detto addio, ma non è stata una giornata di tennis molto seria.

Forse non avremo lo stesso addio. Tutto ciò che voglio vedere da Rafa Nadal è che dica addio quando vuole, non quando è costretto a farlo, e penso che al momento il mondo degli infortuni non sia molto gentile con lui" ha dichiarato Wilander.