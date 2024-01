John McEnroe sull'infortunio di Rafa Nadal: "Credo che non giocherà più"

© Clive Brunskill/Getty Images

Non c’è pace per Rafa Nadal. Il tennista maiorchino era appena tornato in campo a Brisbane dopo una lunga e logorante attesa durata quasi un anno a causa dei continui problemi fisici, ma un ulteriore stop ha compromesso la sua partecipazione agli Australian Open.

Il 22 volte campione slam ha annunciato la sua assenza dal major australiano dopo la microlacerazione muscolare rimediata ai quarti di finale del 250 australiano nel match contro Jordan Thompson. Un inizio di stagione a dir poco sfortunate per il 37enne di Manacor, che rischia di saltare parte di quella che sarà la sua ultima stagione nel circuito.

In un intervento con ESPN, la leggenda americana John McEnroe ha espresso la sua opinione sul futuro del tennista spagnolo, manifestando tanti dubbi sulla sua tenuta fisica.

John McEnroe sulla condizione di Rafa Nadal

L’ex tennista statunitense ha riflettuto sull’importanza degli Australian Open per i tennisti di quest’epoca, decisamente più alta rispetto alla generazione di McEnroe.

"Non mi sto nemmeno lontanamente paragonando a Rafa, ma nella mia mente le poche volte che ho giocato in Australia era per prepararmi al resto dell'anno. Il momento era difficile per poter mettere tutte le fiches sul tavolo all'inizio.

I giocatori hanno ormai accettato il fatto che gli Australian Open sono diventati più importanti di Wimbledon e degli US [Open]. Quando giocavo io, i migliori non giocavano nemmeno. La strada è stata lunga” ha dichiarato l’americano.

McEnroe ha poi aggiunto: “Penso che Rafa sperasse: 'spero di essere pronto per il torneo francese, per vedere se il mio corpo regge' Se così non fosse, credo che non giocherà più. Ovviamente speriamo tutti che ce la faccia, perché Rafa è stato straordinario per il gioco.

Vorremmo vederlo il più a lungo possibile”. Anche l’ex tennista americana Mary Joe Fernandez ha parlato del tennista spagnolo, dicendosi sicura che Nadal farà bene agli Open di Francia e alle Olimpiadi se tornerà in forma.

"Per Rafa è un vero peccato che non sarà a Melbourne. Ero davvero entusiasta di riaverlo con noi. Ho guardato alcune partite della scorsa settimana e mi è sembrato molto in forma per non aver giocato per un anno.

Ha colpito la palla molto bene" ha commentato Fernandez. La tre volte finalista slam ha poi proseguito: "Gli infortuni sono difficili. Il gioco è diventato così fisico che credo che per Rafa l'obiettivo sarà il torneo francese e le Olimpiadi.

Credo che dal punto di vista tennistico sia ottimista perché il suo livello è stato subito molto alto. Ora si tratta di gestire il fisico e di vedere se può essere in salute. Se sarà in salute, allora sarà sicuramente un avversario".