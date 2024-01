Nuovo infortunio per Rafael Nadal: prosegue la maledizione prima dei Grandi Slam

© Chris Hyde/Getty Images

Nella splendida carriera di Rafael Nadal sorprende un dato piuttosto particolare, che ha meravigliato gli stessi fan dello spagnolo. Durante tutta la sua attività da tennista professionista, il maiorchino ha saltato ben 16 tornei del Grande Slam a causa di un infortunio (in rapporto sarebbero 4 anni senza disputare le competizioni Major).

Un numero altissimo di assenze del giocatore 37enne negli appuntamenti più prestigiosi della stagione, nonostante ne abbia conquistati 22 di titoli complessivamente. Addirittura il totale salirebbe a quota 21 se si calcolassero anche i ritiri prima o durante una partita a manifestazione già cominciata.

In un certo senso acquistano maggiore valore i successi raggiunti: Rafa ha infatti vinto uno Slam su tre giocati, considerando la media tra trionfi e partecipazioni (il 32.3%).

Con este, Nadal se habrá perdido 16 Grand Slams en toda su carrera por lesión.



Eso hace cuatro años completos sin poder jugar ningún grande.



Teniendo en cuenta que Rafa ha ganado 1 de cada 3 Slams que ha disputado (32,3%), eso significaría que podría haber sumado 5 más.… pic.twitter.com/LyvUxiV6Uk — José Morón (@jmgmoron) January 7, 2024

Nadal salta gli Australian Open

Il ritorno in Australia dell'ex numero uno del mondo è stato molto positivo: nelle tre gare disputate, Nadal ha mostrato un livello di gioco alto e incoraggiante.

Purtroppo, dopo la durissima battaglia contro Jordan Thompson, lo spagnolo è uscito malconcio per un problema fisico che in un primo momento sembrava vicino all'anca operata. Il risultato degli esami effettuati ha lasciato l'amaro in bocca: una micro lacerazione al muscolo, per fortuna non nella stessa zona del precedente infortunio. Per questo motivo l'atleta classe 1986 ha annunciato che non giocherà gli Australian Open.