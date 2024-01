Rafael Nadal rinuncia agli Australian Open: l'emozionante messaggio di Nick Kyrgios

© Clive Brunskill/Getty Images

A poche ore dalla sconfitta contro Jordan Thompson ai quarti di finale del torneo ATP 250 di Brisbane, Rafael Nadal ha annunciato che non prenderà parte agli Australian Open. Nel corso del match con il tennista di casa, lo spagnolo ha chiesto il medical time out nel terzo set per un presunto problema muscolare.

Il maiorchino ha provato a stringere i denti e ha terminato la partita in campo senza ritirarsi. I successivi esami strumentali hanno però evidenziato una microlacerazione muscolare. Nulla di gravissimo, soprattutto considerando l'infortunio che ha posto subito fine alla sua stagione lo scorso anno, ma una preoccupazione in più per Nadal.

Il 22 volte campione Slam ha preferito fermarsi per non aggravare la situazione e deciso di recuperare al 100% prima di rientrare nuovamente. Come scritto nel post pubblicato sul proprio account Instagram, l'obiettivo è presentarsi nelle migliori condizioni possibili sulla terra battuta e, in particolare, al Roland Garros.

Nadal salta gli Australian Open: arriva l'emozionante messaggio di Kyrgios

Nick Kyrgios, costretto ai box da ormai un anno per i continui problemi fisici, ha voluto esprimere tutta la sua solidarietà nei confronti di Nadal.

Il tweet dell'australiano, che non ha recuperato in tempo per scendere in campo nello Slam di casa, ha emozionato tutti gli appassionati di tennis. "Mi dispiace per Rafa. Guarisci presto. Questa era anche la mia paura: tornare troppo presto!

" , ha scritto Kyrgios.