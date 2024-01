Rafael Nadal salta gli Australian Open: arriva l'annuncio ufficiale

© Chris Hyde/Getty Images

Rafael Nadal non disputerà gli Australian Open. Ad annunciarlo è stato lo stesso tennista spagnolo attraverso i suoi profili social. Il messaggio ha in un certo senso confermato le preoccupazioni del campione maiorchino nei giorni scorsi a Brisbane: alla fine è arrivata la decisione, di comune accordo con il suo team, di rinunciare al primo Grande Slam della stagione a causa di una micro lacerazione al muscolo rilevata a seguito di esami più approfonditi.

"Ciao a tutti. Durante la mia ultima partita a Brisbane ho avuto un piccolo problema al muscolo che come sapete ha destato qualche preoccupazione. Una volta arrivato a Melbourne, ho avuto la possibilità di effettuare una risonanza magnetica e ho una micro lacerazione al muscolo; non nella stessa zona del precedente infortunio, e questa è una buona notizia.

In questo momento non sono pronto a competere al massimo livello al meglio dei cinque set. Quindi ho deciso di tornare in Spagna per incontrare il mio medico, curarmi e riposarmi. Ho lavorato duramente per tornare e il mio obiettivo, come ho sempre detto, è raggiungere il mio migliore livello in 3 mesi.

Volevo davvero giocare in Australia e ho avuto la possibilità di farlo per alcune partite che mi hanno reso felice. Grazie a tutti per il supporto" con queste parole Rafa ha aggiornato i fan delle sue attuali condizioni fisiche.

Il 37enne non ha spostato i suoi intenti per questo 2024: la stagione su terra rossa resta la priorità assoluta e il vincitore di 22 titoli del Grande Slam cercherà di recuperare in fretta dal nuovo problema fisico.