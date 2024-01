Thompson nella storia: tutte le sconfitte di Rafael Nadal con match point sprecati

© Chris Hyde/Getty Images

Una sconfitta che lascia il rammarico. Si arresta ai quarti di finale la corsa di un rientrante Rafa Nadal all’Atp 250 di Brisbane, nel primo torneo ufficiale dello spagnolo dal suo rientro in campo. Una partita spettacolare che il 22 volte campione slam sembrava poter essere in grado di portare a casa, ma qualche errore di troppo nei momenti decisivi e un fastidio all’anca hanno permesso ad un caparbio Jordan Thompson di rimontare lo svantaggio e di staccare il pass per le semifinali, dove ad attenderlo ci sarà Grigor Dimitrov.

Finisce 5-7 7-6(8) 6-3 per l’australiano una battaglia di tre ore e 24 minuti, un dispendio di energie piuttosto importante per il 37enne maiorchino, a poco meno di 10 giorni dal suo ritorno agli Australian Open, ultimo torneo ufficiale disputato da Nadal prima dell’operazione.

I più grandi rimpianti per il campione spagnolo sono tutti concentrati nel secondo set, quando si è visto annullare un match point sul 5-4 e altri due al tiebreak, uno dei quali mandando in corridoio un comodo dritto.

La sconfitta contro Thompson rientra in una ristrettissima cerchia di partite perse da Nadal dopo non aver concretizzato un match point. Scopriamo insieme i casi precedenti.

Le partite perse da Nadal dopo aver avuto match point a favore

Con la rimonta contro Nadal Jordan Thompson si iscrive di diritto in un club piuttosto elitario: per il 37enne di Manacor si tratta infatti soltanto della nona sconfitta in carriera dopo non aver sfruttato un match point.

L’ultima risale al 2019, sempre contro un tennista australiano, quando lo spagnolo venne rimontato agli ottavi dell’Atp 500 di Acapulco da Nick Kyrgios dopo aver fallito tre palle match nel tiebreak del set decisivo.

Si deve tornare indietro al 2016 per trovare un’altra rimonta “beffarda” subita da Nadal, quella contro Domich Thiem a Buenos Aires. La prima invece è addirittura datata 2003, quando Nadal perse contro l’ecuadoregno Lapentti a Bastad.

Ecco la lista completa dei tennisti capaci di rimontare il campione spagnolo dopo aver concesso match point: Lapentti | Bastad, 2003 Calleri | IW, 2004 Ferrer | Stuttgart, 2004 Berdych | Cincy, 2005 Davydenko | Doha, 2010 Raonic | IW, 2015 Thiem | BBAA, 2016 Kyrgios | Acapulco, 2019 Thompson | Brisbane, 2024