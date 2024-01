Rafael Nadal rivela le sue condizioni dopo la sconfitta: "Devo accettarlo"

© Chris Hyde/Getty Images

C'è tanta preoccupazione attorno a Rafael Nadal, che ha accusato un nuovo problema fisico durante i quarti dell'Atp 250 di Brisbane e alla fine è stato eliminato dall'australiano Jordan Thompson dopo una durissima battaglia di oltre tre ore di gioco.

Il campione spagnolo si è presentato in conferenza stampa e le domande sono state, naturalmente, in merito al fastidio che ha avuto nel corso del terzo set (che lo ha costretto anche a chiedere un medical timeout sull'1-4) e alle attuali condizioni fisiche.

"Devo vedere come mi sveglierò domani. In questi giorni, quando ho parlato, l'ho sempre fatto con cautela perché so che dopo un anno è difficile che il corpo possa disputare tornei di altissimo livello.

Non sai mai come reagirà. Ecco perché devo accettare le cose come vengono. Spero che non sia niente di grave e di poter avere la possibilità di allenarmi la prossima settimana a Melbourne. La verità è che in questo momento non sono sicuro al 100% di nulla" sono le importanti dichiarazioni rilasciate dal maiorchino.

Rafa spiega dove ha avvertito dolore

I fan si augurano che l'infortunio sia relativo solo alla stanchezza che inevitabilmente il 37enne ha accusato dopo le tre ore passate in campo a ritmi di gioco molto intensi. L'ex numero uno al mondo ha cercato di spiegare la zona in cui ha iniziato ad avvertire dolore: "È in una zona simile a quella dell'anno scorso, ma diversa.

Lo sento più a livello muscolare. L'anno scorso era il tendine e questo sembra più un muscolo stanco. L'unico problema è che si trova in un'area simile (anca) e questo ti rende un po' più preoccupato del normale.

La cosa più bella che può succedere è che i muscoli siano carichissimi dopo lo sforzo di questi tre giorni. Sarebbe l’ideale, ma oggi non possiamo saperlo" ha aggiunto. Nadal ha provato in conferenza stampa a restare comunque positivo: "Se fosse solo la stanchezza, sarebbe un processo normale.

Non sono venuto qui per vincere tornei, sono venuto per provare a tornare nel modo più positivo. Spero che fino a domenica la sensazione alla gamba andrà meglio. Sarebbe un'ottima notizia. Se non mi sentirò bene, farò degli esami e capiremo.

Ora è il momento di stare calmo e aspettare di vedere come mi sveglierò" ha concluso il giocatore vincitore di 22 titoli del Grande Slam.