Rafael Nadal comincia la scalata nel ranking Atp: tantissime posizioni già guadagnate

Sono bastate due vittorie a Rafael Nadal per guadagnare già tantissime posizioni nel ranking mondiale Atp, in cui era crollato a causa di una stagione 2023 praticamente priva di match giocati. Il campione spagnolo, dopo aver recuperato a pieno dall'intervento chirurgico in artroscopia per risolvere la lesione all'ileopsoas sinistro, sembrerebbe essere tornato in gran forma in campo.

All'Atp 250 di Brisbane il maiorchino ha stupito i fan per le prestazioni mostrate sulla Pat Rafter Arena prima contro l'austriaco Dominic Thiem e poi con il giocatore di casa Jason Kubler: con prove convincenti, l'iberico non ha concesso set ai suoi avversari e ha ottenuto (senza non troppa fatica) il pass per i quarti di finale del torneo.

La situazione di Rafael Nadal in classifica

Rafa ha cominciato il nuovo anno alla posizione numero 672 in graduatoria ma, con queste due affermazioni, ha recuperato 221 posti in praticamente 4 giorni: infatti, attualmente il vincitore di 22 titoli del Grande Slam durante la sua splendida carriera occupa la 451esima piazza.

La grande scalata è appena cominciata per Nadal, che in caso di semifinale entrerebbe in top 350. Se lo spagnolo riuscisse nell'impresa di rientrare e vincere al primo colpo un torneo, si avvicinerebbe alla top 200 in attesa di scoprire cosa riuscirà a ottenere agli Australian Open.

Il giocatore 37enne è una minaccia praticamente per tutti visto il buonissimo livello di gioco mostrato in questi primi impegni: l'obiettivo naturalmente del maiorchino è migliorare dal punto di vista fisico e mentale per effettuare nel miglior modo possibile la preparazione su terra battuta in ottica Roland Garros (e poi Olimpiadi di Parigi).

Intanto l'ex numero uno al mondo scenderà nuovamente in campo venerdì per incrociare un altro australiano, Jordan Thompson, intorno alle ore 11 italiane. Nel successivo round potrebbe sfidare il bulgaro Grigor Dimitrov, che deve però prima superare l'ostacolo Rinky Hijikata.