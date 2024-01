Rafael Nadal torna a macinare record: lo spagnolo avvicina Roger Federer

© Chris Hyde/Getty Images

Rafael Nadal non finisce mai di stupire. Il fuoriclasse spagnolo non sembra essere mai stato così lontano dal circuito. Dopo aver battuto Dominic Thiem nel match d'esordio a Brisbane, l’ex numero uno si è ripetuto stamattina contro Jason Kubler rifilandogli un secco 6-1 6-2.

Rafa troverà ora di fronte a sé, nei quarti dell’Atp 250 un altro tennista di casa, Jordan Thompson. La carriera del 22 volte campione slam parla per lui. La sua carriera non ha certo bisogno di presentazioni.

Ma alcuni numeri riflettono la sua impressionante costanza avuta fin da ragazzino. Questa è la 21ª stagione in cui Nadal ha raggiunto i quarti di finale di almeno un torneo ATP. Davanti a lui solo tre tennisti, Feliciano Lopez, che ne ha 22, Jimmy Connors, con 23, e Roger Federer, che guida la classifica con 24.

