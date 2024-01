Rafael Nadal e il warning per time violation: "Sono rimasto sorpreso"

© Chris Hyde/Getty Images

Durante il match con Jason Kubler - nello specifico tra il primo e il secondo set - Rafael Nadal ha usufruito di un toilet break per cambiare la maglietta e i pantaloncini resi inutilizzabili dal sudore. La forte umidità presente a Brisbane ha infatti inciso molto sul livello di sudorazione del 22 volte campione Slam.

Quando è rientrato in campo, lo spagnolo ha ricevuto un warning per violazione di tempo per aver sforato di pochi secondi rispetto ai cinque minuti consentiti dal regolamento. Nadal, piuttosto sorpreso dalla decisione presa dal giudice di sedia Arnaud Gabas, ha chiesto spiegazioni in maniera pacifica e serena.

Un episodio che alla fine ha strappato un sincero sorriso a entrambi i protagonisti della vicenda.

Rafael Nadal e il warning per time violation: il commento dello spagnolo

Interrogato in conferenza stampa sull’argomento, Nadal ha spiegato: “Non ho capito molto bene cosa è accaduto.

Senza criticare nessuno - l’ho presa come una situazione divertente - ma ho bisogno di capire la regola perché non so come stiano le cose. Non so cosa sia cambiato rispetto al passato. Se non sbaglio, abbiamo cinque minuti dal momento in cui raggiungiamo lo spogliatoio.

Dopo cinque minuti ero già fuori dallo spogliatoio. L’arbitro mi ha detto di essere stato avvisato dalla persona incaricata quattro secondi dopo aver chiamato il tempo. Non penso le cose siano andate così, potrei sbagliarmi.

La mia sensazione è che ho lasciato lo spogliatoio nel momento in cui hanno chiamato i cinque minuti. Non è accaduto nulla, si tratta solo di un aneddoto. Pensavo di essere stato puntuale, per questo ero sorpreso” .

Il momento in cui Rafael Nadal ha ricevuto il warning: le immagini