Nadal: "Felice per la vittoria. Giocare un'altra partita domani è importante per me"

© Chris Hyde/Getty Images

Agli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Brisbane è arrivato la seconda convincente prova di Rafael Nadal dopo il lungo periodo di inattività. Il 22 volte campione Slam ha compiuto un ulteriore passo in avanti e ha sconfitto Jason Kubler con un netto 6-1, 6-2.

Il maiorchino ha dominato l'incontro dal primo all'ultimo scambio e domani avrà la possibilità di scendere nuovamente in campo per mettere fondamentali minuti nelle gambe. Il suo prossimo avversario sarà il tennista di casa Jordan Thompson.

L'australiano ha beneficiato del forfait di Ugo Humbert, costretto a rinunciare al match a causa di uno stato influenzale.

Rafael Nadal: "Le operazioni non mi stanno creando problemi"

“Il piano è scendere in campo e provare a fare del mio meglio.

È stato un match positivo, senza alcun dubbio. Nei primi cinque game ho espresso un ottimo livello di tennis facendo quasi tutto nel modo giusto. Ho giocato bene per la maggior parte della partita e sono felice per la vittoria.

Ovviamente è importante per me vincere e giocare un’altra partita domani. Questo è quello che conta di più ora. Quando affronti palle break è importante ‘sopravvivere’ , perché ti alleni ad affrontare le avversità.

Qualcosa su cui ho bisogno di lavorare considerando che non mi trovo in questa posizione da un po’ di tempo" , ha detto Nadal in conferenza stampa prima di soffermarsi sul problema palline. "È stato difficile muovere nella maniera corretta la palla verso la fine del primo set: era molto pesante.

Non so cosa succeda a queste palline, ma muoiono. La situazione cambia con le palle nuove. Ogni giorno rappresenta una lezione. Ho bisogno di mantenere alta la concentrazione in ogni singolo punto. Non importa il risultato, devo abituarmi nuovamente alla competizione e capire i momenti della partita: quando devo spingere o essere un po’ più rilassato.

Vincere, ovviamente, ti aiuta ad avere più fiducia in te stesso" . Lo spagnolo si è poi soffermato sulla risposta fornitagli dal corpo al termine dell'esordio vissuto a Brisbane. "Oggi è stata più dura rispetto al primo giorno dal punto di vista dell’umidità.

Sudavo molto e ho dovuto abituarmi a queste condizioni di gioco. La cosa positiva è che nessuno dei due match è durato molto. Ho provato alcune sensazioni dopo il mio esordio: non vivevo da un anno la tensione di una vera partita e quindi i muscoli erano un po’ affaticati.

Ma in termini generali mi sono sentito bene. Le operazioni all’anca e al muscolo psoas non mi stanno creando problemi, ed è molto importante. Il piede sta rispondendo bene e riesco a muovermi senza alcune limitazione" .