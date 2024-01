Paolo Bertolucci su Rafael Nadal: "Il suo vero obiettivo è il Roland Garros"

© Bradley Kanaris/Getty Images

L'esordio di Rafael Nadal al torneo ATP 250 di Brisbane ha fornito diversi indizi sul possibile futuro del maiorchino. Il 22 volte campione Slam è infatti riuscito ad esprimere un alto livello di gioco nonostante la lunga assenza - aveva giocato la sua ultima partita lo scorso 18 gennaio agli Australian Open - e ha sconfitto nettamente Dominic Thiem.

Lo spagnolo ha spiegato che si tratta solo del primo di una serie di importanti passi che dovrà compiere per ritrovare fiducia e forma fisica, ma la sua prestazione ha sorpreso tutti in positivo e potrebbe cambiare anche gli scenari che occupano la sua mente.

Paolo Bertolucci e il futuro di Rafael Nadal

Paolo Bertolucci ha scritto un interessante editoriale - pubblicato oggi sul quotidiano La Gazzetta dello Sport - e provato a individuare il piano che cercherà di seguire Nadal.

"Il ritorno di Rafa Nadal dopo quasi un anno di assenza rappresenta sicuramente una bellissima notizia per il tennis. Alla fine della stagione sul veloce, quindi dopo i Masters 1000 americani, sarà in grado di effettuare un primo, serio check up delle sue condizioni, in primis quelle atletiche, e lanciarsi sul vero obiettivo che gli frulla nella testa fin dai giorni in cui ha ripreso ad allenarsi: la stagione europea sulla terra rossa con l'apice del Roland Garros, lo Slam più amato, vinto addirittura 14 volte" , ha scritto Bertolucci.

"Un Nadal centrato nel gioco e con una buona tenuta fisica entrerebbe una volta di più nel ristretto novero dei favoriti per il titolo parigino. Mentre lui trascorreva un anno lontano dai campi, Novak Djokovic ha allungato nel conto degli Slam e nuovi campioni come Carlos Alcaraz e Jannik Sinner si sono definitivamente accreditati come protagonisti del presente: in questo contesto, la presenza di un Nadal ai suoi livelli consueti rappresenterebbe un grande valore aggiunto che riempirebbe i cuori di gioia” .