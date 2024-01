Rafael Nadal torna e vince contro Thiem a Brisbane: arriva il messaggio di Djokovic

© Bradley Kanaris/Getty Images

"È stato un giorno molto emozionante per me. Come sapete, non si è trattato di un semplice match... sono davvero felice di aver avuto la chance di risentire la competizione. Ci sono voluti tanto lavoro e impegno per tornare.

Sarebbe potuto accadere di tutto in una giornata come questa dopo tutto questo tempo senza giocare una partita. Sono felice del modo in cui siano andate le cose. Niente è cambiato rispetto a quello che ho detto di recente: è solo uno step e la strada da fare è ancora lunga.

Ringrazio il mio team, la mia famiglia e tutti i miei fan che mi hanno offerto tutto il loro sostegno" .

Rafael Nadal torna e vince contro Thiem a Brisbane: arriva il messaggio di Novak Djokovic

Dopo le numerose interviste e la consueta conferenza stampa, Rafael Nadal si è preso del tempo per scrivere direttamente ai suoi fan attraverso il proprio account Instagram.

Per il 22 volte campione Slam si è trattato di una giornata speciale. Lo spagnolo è infatti tornato in campo dopo quasi un anno dopo aver subito un grave infortunio agli Australian Open, essersi sottoposto a un'operazione all'anca e saltato praticamente tutta la scorsa stagione.

La vittoria numero 1069 arrivata contro Dominic Thiem al primo turno del torneo ATP 250 di Brisbane gli ha permesso di superare definitivamente Ivan Lendl nella speciale classifica dei tennisti che hanno ottenuto più successi nel circuito: solo Jimmy Connors( 1274) , Roger Federer( 1251) e Novak Djokovic( 1088) hanno fatto meglio di lui.

Proprio il serbo ha voluto dedicare una storia Instagram al suo storico rivale per celebrare il suo rientro ufficiale. Djokovic ha condiviso il post di Nadal e scritto: "Bentornato" . Il belgradese ha fatto lo stesso con Naomi Osaka ed Emma Raducanu, assenti dal rettangolo di gioco rispettivamente da 517 e 259 giorni.