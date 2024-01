Rafael Nadal: "Oggi è stato un giorno emozionante. L’importante è rimanere in salute"

© Bradley Kanaris/Getty Images

“Mi sono sentito bene, soprattutto quando il pubblico ti sostiene così... È stato il periodo di tempo più lungo senza aver partecipato a un torneo da quando ho iniziato la mia carriera. Tornare e sentire l’affetto del pubblico è una sensazione fantastica.

Oggi è stato un giorno emozionante e importante" . Anche solo immaginare un ritorno così poteva sembrare azzardato, ma Rafael Nadal non ha nessuna voglia di smettere di stupire. È diventata ormai una sorta di prassi: quando pensi che non potrà competere ad alti livelli, lui torna e mette tutti d'accordo tra un passante di rovescio e un dritto lungolinea carico.

A quasi un anno di distanza dall'ultima partita giocata nel circuito, lo spagnolo ha travolto Dominic Thiem con un netto 7-5, 6-1 e conquistato l'accesso al secondo turno del torneo ATP 250 di Brisbane, dove troverà Jason Kubler.

"Tutto può succedere dopo così tanto tempo ai box. Scendi in campo e non sai cosa aspettarti: una giornata negativa o una normale e positiva.

Penso di aver vissuto quest’ultimo scenario. È stata una giornata più che positiva. Ho giocato bene senza commettere molti errori sia in termini di gratuiti che in termini di decisioni da prendere. Ho scelto bene i colpi da giocare ed è una cosa difficile dopo essere stato fuori così tanto tempo.

Sono davvero felice" , ha detto Nadal in conferenza stampa. "Non è cambiato nulla per me. È solo un inizio positivo. La cosa più importante è restare in salute, onestamente. Il mio approccio non cambierà dopo questa partita.

Voglio godermi ogni singolo giorno in cui ho la possibilità di giocare. Sarebbe fantastico - oltre che una grande sorpresa - essere competitivo già ora, ma il vero obiettivo è esserlo tra due mesi. La priorità è restare in salute.

Se sarò in grado di farlo, allora, le possibilità di tornare a essere competitivo in un periodo di tempo non molto lungo diventano più alte. Non dimenticherò mai come si gioca a tennis, bisogna recuperare la fiducia e i movimenti.

Serve tempo" . Dall'operazione all'anca, al lungo periodo di riabilitazione: la mente di Nadal è stata travolta da molti pensieri prima di scendere in campo. "Pensieri? Prima cosa l’emozione di tornare in campo dopo tanto tempo e dopo un percorso molto duro.

Seconda, invece, i dubbi sulla prestazione fisica. Mi sono allenato bene, ma quando entri in campo nutri sempre dei dubbi. Non è una cosa che dico per proteggere me stesso. Non ne ho bisogno. Non voglio utilizzare alcuna scusa.

Le persone che mi circondano sanno come mi sentivo un mese e mezzo fa. Sto parlando con il cuore e sono molto onesto con tutti voi” .