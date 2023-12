© Bradley Kanaris/Getty Images

“La mia situazione è completamente diversa" . Quando gli è stato proposto il paragone con la situazione vissuta da Naomi Osaka in conferenza stampa, Rafael Nadal ha risposto senza esitare ricordando quella che è la sua storia nel mondo del tennis.

Lo spagnolo non ha mai avuto dubbi sul sentimento provato nei confronti dello sport che ha sempre amato. È possibile percepire la passione del maiorchino in ogni singolo punto, colpo ed esultanza. Nonostante gli infortuni, i problemi fisici e il cospicuo numero di stop forzati, Nadal non ha mai smesso di credere in sé stesso e ha sempre gettato il cuore oltre l'ostacolo per tornare a competere e sorridere.

Rafael Nadal non accetta il paragone con Osaka: "Io non ho mai perso l’amore per il tennis"

"Se non sbaglio, Naomi ha detto di aver perso la passione e l'amore nei confronti del tennis per un certo periodo. Questa è una cosa che non è mai accaduta a me.

Lei era stanca e aveva perso un po’ di motivazione; io mi sono fermato perché il mio corpo mi ha impedito di competere. Ho pensato al ritiro? Certamente. Ho dovuto affrontare molte cose per poter tornare. A volte, nei momenti difficili, è umano pensare: ‘Okay, ha senso fare tutte queste cose per tornare a giocare a 37 anni? ‘ .

Ma io ero determinato e ho provato a lavorare giorno dopo giorno senza pensarci troppo. Sono felice di essere di nuovo in giro per il Tour" , ha spiegato Nadal prima di aprirsi sui sacrifici che ha dovuto compiere per darsi un'altra chance.

"Dopo l’infortunio subito in Australia, pensavamo che sarei tornato a competere dopo otto settimane. Questo è quello che mi avevano detto. È stata una fase difficile da accettare, perché il mio obiettivo più grande era tornare sulla terra battuta.

I medici erano positivi al riguardo. Le cose si sono complicate e, dopo otto settimane, avvertivo lo stesso dolore provato all’inizio. La frustrazione aumentava settimana dopo settimana: ho saltato Montecarlo, Barcellona, poi Madrid e Roma.

L’obiettivo era il Roland Garros. È stato in quel momento che ho dovuto convocare una conferenza stampa per annunciare lo stop. Non sapevo che avrei dovuto sottopormi a un’operazione chirurgica. I medici avevano opinioni diverse e alla fine abbiamo deciso di eseguire l’intervento.

Ho dovuto prendere una decisione, volevo provare a tornare e quindi ho optato per l’operazione” .