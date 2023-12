Atp Brisbane - Rafael Nadal perde in doppio con Lopez. Martedì sfiderà Dominic Thiem

© Bradley Kanaris/Getty Images

Rafael Nadal è tornato ufficialmente in campo al torneo ATP 250 di Brisbane. Il maiorchino è apparso piuttosto sorridente nonostante la sconfitta in doppio con l'amico Marc Lopez. Per vederlo in campo in singolare bisognerà attendere ancora qualche giorno, perché l'esordio avverrà il prossimo 2 gennaio.

Nadal non è stato particolarmente fortunato con il sorteggio nel tabellone di doppio e ha trovato dall'altra parte della rete due giocatori piuttosto esperti nella categoria.

Rafael Nadal perde in doppio. In singolare affronterà Dominic Thiem

Max Purcell è ormai una certezza e nel 2022 ha conquistato Wimbledon insieme al connazionale Matthew Ebden; mentre Jordan Thompson non ha mai sfigurato quando ha deciso di partecipare ai tornei di doppio.

I due australiani hanno disputato un match solido e sconfitto Nadal/Lopez con un doppio 6-4 senza mai andare in affanno. Nadal ha scoperto il nome del primo avversario che sfiderà in singolare. Si tratta di Dominic Thiem, che ha superato in rimonta con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-4 Giulio Zeppieri nell'ultimo turno di qualificazioni.

Per uno strano scherzo del destino lo spagnolo e l'austriaco si affronteranno addirittura in un match di primo turno di un torneo ATP 250 dopo aver disputato due finale Slam l'uno contro l'altro al Roland Garros nel 2018 e nel 2019( in entrambi i casi ha trionfato Nadal, ndr) .

Quindici gli scontri diretti tra i due: nove quelli vinti da Nadal; sei quelli portati a casa da Thiem. L'austriaco ha collezionato due successi consecutivi contro Nadal: il primo ai quarti di finale degli Australian Open e il secondo alle Nitto ATP Finals nell'incontro di Round Robin.

"Ho dovuto affrontare molte difficoltà per tornare. A volte, ovviamente, nei momenti difficili, mi sono detto ‘okay, ha senso tutte le cose che devi fare per tornare a 37 anni, sapendo che probabilmente tornerai ma non sarai abbastanza sano per competere nel modo in cui volevi competere’.

Poi però ho deciso di andare avanti, avevo la determinazione per farlo" , ha raccontato Nadal in conferenza stampa.