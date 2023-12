Rafael Nadal: "Felice di essere tornato. Ultimo anno? Non posso prevedere il futuro"

© Chris Hyde/Getty Images

È un Rafael Nadal sorridente quello che ha raggiunto la sala stampa del Brisbane International prima del suo ritorno ufficiale. Lo spagnolo ha deciso di ripartire da Brisbane e lo ha fatto pensando al suo passato. “Sono felice di essere tornato.

Anche se ho giocato una sola volta qui - se non sbaglio - nel 2017. Poi sono ritornato nel 2018 e mi sono allenato per una settimana intera, ma non sono stato in grado di competere a causa di un piccolo infortunio. Ho ricordi positivi e questo è il motivo per cui ho deciso di ripartire da Brisbane nella prima settimana della stagione.

Volevo tornare in un posto familiare in grado di rievocare buoni ricordi" , ha spiegato il maiorchino in conferenza stampa.

Rafael Nadal: "Sono felice di essere tornato"

Nadal ha ripetuto in più di un'occasione che il 2024 potrebbe essere il suo ultimo anno in giro per il Tour.

Il 22 volte campione Slam, però, non vuole precludersi alcuna possibilità e ha ribadito che tutto dipenderà dalla reazione del suo corpo. "Il problema è che non posso prevedere il futuro. Questa è la ragione per cui dico ‘probabilmente’ .

Esiste un’alta percentuale che questo sarà l’ultimo anno in cui giocherò in Australia. Ma se dovessi essere qui nel 2025 non ditemi: ‘Hai detto che sarebbe stato il tuo ultimo anno’ . Perché non l’ho detto( ride, ndr) .

Non possiamo sapere cosa succederà. Non so cosa accadrà tra sei mesi, se il mio corpo mi permetterà di godermi il tennis come negli ultimi 20 anni. Non so se il mio corpo mi permetterà di essere competitivo.

Non intendo per vincere i più importanti tornei, ma per essere felice in campo e sentirmi competitivo" . Nadal ha trovato anche il tempo di scherzare pensando ai complimenti ricevuti da Andy Murray e Holger Rune al termine degli ultimi allenamenti.

"I miei colleghi non verranno qui a dirti: ‘Nadal sta giocando in maniera disastrosa’ . È ovvio, no? Quello che hanno detto non ha molto valore, perché se formuli la stessa domanda anche io dirò che stanno giocando alla grande.

Non parli negativamente dei tuoi colleghi( ride, ndr) . Sono felice del modo in cui mi sto allenando. Ovviamente non ho le stesse aspettative di qualche anno fa, soprattutto all’inizio. È passato un anno, ho subito un’operazione e per molto tempo non mi sono allenato a un livello accettabile.

Giocare è diverso da allenarsi. Ma in termine di allenamenti sono abbastanza felice perché mi sono sentito competitivo. Questo significa molto per me, perché non potevo immaginare di essere qui qualche mese fa” .