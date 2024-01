Roberta Vinci su Rafael Nadal: "Non è mai semplice ritornare dopo tanto tempo"

© Chris Hyde/Getty Images

L’ex tennista italiana ed ora commentatrice per Eurosport Roberta Vinci, nel corso di un’intervista al Quotidiano Sportivo, ha espresso il suo parere riguardo diversi argomenti dello sport con la racchetta, Vinci si è soffermata sul ritorno alle competizioni nel 2024 del campione spagnolo e vincitore di 22 Slam Rafael Nadal e della giapponese Naomi Osaka.

I 2 tennisti per motivi differenti non sono stati in grado di gareggiare nel corso del 2023. L’originario di Manacor per un infortunio patito nel corso del secondo turno degli Australian Open contro l’americano Mackenzie McDonald, Naomi per la gravidanza che ha dato alla luce sua figlia Shai nel mese di luglio.

Roberta Vinci parla del ritorno di Rafael Nadal e Naomi Osaka

L’opinionista originaria di Taranto su questi due ritorni ha affermato: “Lo spero. Dire di sì è dura, perché ritornare dopo tanto tempo non è mai semplice: ritrovare il ritmo della partita, della fatica durante un match, non è la stessa cosa di quando ti alleni.

Puoi farlo quanto vuoi, ma in campo c’è la tensione, un clima diverso, l’avversario... Non so se possono già essere competitivi, però sono due grandi campioni, se hanno scelto di essere in Australia è perché sono preparati" Ulteriore oggetto di discussione è la mancanza nel circuito femminile di una top player italiana, come Jannik Sinner in ambito maschile.Attualmente la tennista azzurra con la classifica migliore è la toscana Jasmine Paolini numero 30 del ranking WTA.

"Purtroppo, è vero, manca un po’ il Sinner della situazione. Abbiamo tante giocatrici forti, ma non c’è quella di spicco. Bisognerà aspettare, dare ancora tempo a queste ragazze per continuare a migliorare, hanno pure una bella squadra e hanno fatto finale in Billie Jean King Cup.

Spero ritorni la Giorgi che ogni tanto sparisce, magari spesso non sta bene. Non c’è un top 20 o 10" , ha affermato Roberta Vinci.