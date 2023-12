Rune sull'allenamento con Rafael Nadal: "Il più impegnativo degli ultimi sei mesi"

© Julian Finney/Getty Images

Holger Rune è la testa di serie numero 1 del torneo di Brisbane. L'astro nascente del tennis danese ha scelto questo evento per preparare gli Australian Open di Melbourne al via dal 14 gennaio. Rune ha aggiunto al suo staff una presenza di certo carismatica come quella di Boris Becker per il quale Rune ha parole di elogio: "Sì, è stato grandioso finora.

Voglio dire, abbiamo lavorato molto in campo con cose diverse. Ha molti strumenti perché è stato lì anche lui lì mentalmente. Lui sa davvero come ti senti. Penso che se non sei stato lì nella situazione, non sai davvero come ci si sente ad essere in campo con la pressione e tutto il resto che ne consegue".

Rune parla di Nadal: "Penso che lui abbia giocato in allenamento in modo incredibile"

Rune ha avuto anche la possibilità di effettuare una seduta di allenamento con Rafael Nadal, lo spagnolo è al rientro a Brisbane a quasi un anno dall'ultima partita ufficiale a Melbourne.

Rune, interpellato dalla stampa, su Nadal ha sottolineato di avere parlato ed essersi confrontato dopo l'allenamento con il suo team: "Ho pensato che ha giocato in modo incredibile. Stavamo colpendo e lui stava colpendo forte.

Colpiva sempre più forte. Poi abbiamo iniziato i punti e ho pensato che si stesse muovendo molto bene, spostandosi da un lato all'altro in maniera estremamente veloce. Ritengo che l’intensità che porta sia incredibile.

Penso che sia stato l’allenamento più impegnativo che ho svolto negli ultimi sei mesi". Rune esordirà al torneo di Brisbane al primo turno con l'australiano Purcell: "Sono felice di iniziare la nuova stagione. Ho trascorso una bella pausa e adesso sono felice di iniziare con la nuova squadra".