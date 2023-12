Rafael Nadal giocherà sia in singolare che doppio a Brisbane: la data del debutto

© Graham Denholm/Getty Images

Rafa Nadal raddoppia. Secondo quanto riportato da As, il fuoriclasse spagnolo non solo tornerà in singolare nell’Atp 250 di Brisbane, ma parteciperà anche al doppio, facendo nuovamente coppia con il suo attuale allenatore, Marc Lopez, con cui ha vinto l'oro olimpico a Rio 2016.

Una novità molto interessante riconducibile probabilmente alla volontà del maiorchino di riprendere velocemente la forma fisica in vista del ben più importante impegno degli Australian Open, a Melbourne.

Saranno quindi due le date da cerchiare in rosso per i fan accaniti del Re della terra rossa. Il debutto di Rafa e Marc avverrà domenica 31 dicembre, mentre quello in singolare è previsto per il 2 gennaio.

Le parole di Rafa Nadal

Qualche ora fa l'ex numero uno ha rilasciato un'interessante intervista, spiegando le sue sensazioni e le sue aspettative, in vista dell'imminente ritorno in campo: "Mi sento molto meglio ora di quanto mi aspettassi un mese fa, è impossibile per me lamentarmi e voglio godermi il mio ritorno in campo.

Non mi aspetto molto da me stesso a livello agonistico perché non gareggio da un anno e questo è molto. Sono consapevole che all'inizio sarà un processo difficile e, al momento, l'unica cosa a cui posso aspirare è dare tutto quello che ho in campo e sentirmi competitivo.

Mi sto allenando intensamente solo da un mese, per me è una vittoria il solo fatto di essere qui", ha dichiarato, con grande serenità. Guai però a porsi eccessive aspettative: "Il modo in cui devo affrontare questo processo è accettare le avversità e accettare che le cose non andranno perfettamente fin dall'inizio.La cosa principale è mantenere il giusto atteggiamento e la giusta etica di lavoro ogni giorno, perché il mio obiettivo è quello di diventare sempre più competitivo con il passare della stagione", ha concluso.