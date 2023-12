Rafael Nadal torna in campo a Brisbane: ecco quando verrà effettuato il sorteggio

© Cameron Spencer / Getty Images

Il 31 dicembre 2023 si avvicina, mancano soltanto pochi giorni, e tutti stiamo aspettando con ansia la stessa cosa. L’inizio del nuovo anno? Il cenone? I botti? Ovviamente no, ma parlo del ritorno in campo di Rafael Nadal, un anno dopo l’ultima apparizione ufficiale.

Nell’ultimo giorno dell’anno andrà infatti in scena l’Atp 250 di Brisbane, primo appuntamento stagionale del circuito, un torneo di preparazione al primo major dell’anno. Il campione spagnolo dovrà vedersela con un parterre di stelle davvero importante, provando a disputare più partite possibili per testare la propria situazione fisica e arrivare nel miglior stato di forma agli Australian Open.

Il sorteggio del torneo australiano avrà luogo alle 9 del mattino di sabato 30 dicembre a Brisbane, ora locale. Soltanto in quel momento si scoprirà il primo avversario del 37enne maiorchino e il suo possibile cammino nella competizione.

Atp Brisbane: Rune e Dimitrov guidano il seeding

Il torneo nella città australiana sarà l’occasione per tanti giocatori di prendere dimestichezza con la superficie e le condizioni di gioco. Sono infatti tanti i tennisti che prenderanno parte 250 di Brisbane e che potrebbero essere sorteggiati con Rafael Nadal, il quale, nonostante la sia precipitato in classifica, sfrutterà il ranking protetto per tornare in campo, ma non godendo dello status di testa di serie potrebbe affrontare chiunque.

Tra giovani fenomeni emersi negli ultimi anni, vedi Holger Rune e Ben Shelton, che non hanno mai fronteggiato il 22 volte campione slam, e alcuni campioni protagonisti di sfide memorabili contro il tennista spagnolo, come il britannico Andy Murray, l’austriaco Dominic Thiem e l’argentino Diego Schwarzman, sarà un torneo che promette spettacolo.

Presenti altri volti noti come Grigor Dimitrov, Ugo Humbert, Sebastian Korda, Sebastian Baez, Thomas Etcheverry, Reilly Opelka e l’italiano, tra gli eroi del team che conquistato la Coppa Davis, Matteo Arnaldi. Si apre dunque la lotta al primo titolo dell’anno.