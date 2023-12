Daria Kasatkina sul rientro di Rafael Nadal: "È già una vittoria incredibile"

© Graham Denholm/Getty Images

La tennista russa Daria Kasatkina, classe 1997 e attuale numero 18 della classifica Wta di fine anno, ha rilasciato una lunga intervista al sito telegra.ph e ha parlato della sua carriera, delle prossime sfide della nuova stagione e anche della fase off season di preparazione che ha trascorso a Roma prima della partenza per l'Australia.

Kasatkina è stata intervistata anche su uno degli elementi di maggiore curiosità nel mondo del tennis. Ovvero il rientro di Rafael Nadal, giocatore che lei stima particolarmente, che avverrà all'Atp 250 di Brisbane prima di giocare il primo slam stagionale agli Australian Open.

Kasatkina ha parole al miele per Nadal: "Sono già felice che tornerà – spiega nel corso dell'intervista -. È incredibile come dimostri di volere tornare a competere ogni volta. Tutti lo sminuiscono, ma ogni volta ritorna come una fenice e vince.

È assolutamente incredibile”.

Quali prospettive per questa annata 2024 per Nadal secondo Kasatkina

"Quanto ai risultati che potrà raggiungere, continua Kasatkina, fatico a sbilanciarmi. So che a ogni rientro ha necessità di tempo.

Ma ho sentito che in questa off season chi chi ha giocato ha detto di averlo trovato in ottima forma. Questo è molto importante e ritengo che sia già una vittoria incredibile per lui il fatto che ritorni. Se poi riuscirà a ottenere qualche risultato già in Australia sarà molto bello.

Da sua tifosa non ho fretta che chiuda la carriera, voglio vedere ancora tante sue partite". Kasatkina definisce Nadal come il suo idolo d'infanzia: "Lo conosco personalmente ma ho ancora tremore quando lo vedo in giro da qualche parte. In Australia vorrei fare una foto con lui"..